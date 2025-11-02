Литвинов – резервному судье матча с «Краснодаром»: «У тебя свои правила, у главного свои»
Руслан Литивинов недоволен судейством с «Краснодаром».
Защитник «Спартака» Руслан Литвинов обратился с претензией к резервному судье матча с «Краснодаром».
Встреча 14-го тура Мир РПЛ завершилась победой «быков» (2:1). Главным арбитром встречи был Кирилл Левников.
Нападающий хозяев Джон Кордоба получил две желтые, дважды ударив локтем в лицо Литвинову. После одного из ударов игрок «Спартака» получил рассечение.
«У тебя свои правила, у него (у главного арбитра – Спортс’‘) свои», – сказал Литвинов резервному арбитру после матча.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
