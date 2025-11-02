Литвинов – резервному судье матча с «Краснодаром»: «У тебя свои правила, у главного свои»

Руслан Литивинов недоволен судейством с «Краснодаром».

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов обратился с претензией к резервному судье матча с «Краснодаром ».

Встреча 14-го тура Мир РПЛ завершилась победой «быков» (2:1). Главным арбитром встречи был Кирилл Левников .

Нападающий хозяев Джон Кордоба получил две желтые, дважды ударив локтем в лицо Литвинову. После одного из ударов игрок «Спартака » получил рассечение.

«У тебя свои правила, у него (у главного арбитра – Спортс’‘) свои», – сказал Литвинов резервному арбитру после матча.