Кордоба недоволен судейством со «Спартаком»: «Защитник сфолил на мне четыре раза, и только после этого ему дали желтую. У меня первое нарушение – и первая карточка»

Джон Кордоба: защитник «Спартака» сфолил 4 раза – только тогда ему дали желтую.

Джон Кордоба остался недоволен судейством в матче со «Спартаком » (2:1).

Нападающий «Краснодара » получил две желтые карточки за 3 минуты за фолы на Руслане Литвинове в концовке матча 14-го тура Мир РПЛ . Главным арбитром встречи был Кирилл Левников.

– К тебе особое отношение со стороны судей?

– Мне кажется, что все это наблюдают. Защитник «Спартака» сфолил на мне четыре раза, и только после этого ему дали желтую карточку. У меня первое нарушение – и первая желтая.

Не буду разговаривать об этом. Я делаю то, чем наслаждаюсь, – сказал Кордоба.