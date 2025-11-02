Кордоба недоволен судейством со «Спартаком»: «Защитник сфолил на мне четыре раза, и только после этого ему дали желтую. У меня первое нарушение – и первая карточка»
Джон Кордоба: защитник «Спартака» сфолил 4 раза – только тогда ему дали желтую.
Джон Кордоба остался недоволен судейством в матче со «Спартаком» (2:1).
Нападающий «Краснодара» получил две желтые карточки за 3 минуты за фолы на Руслане Литвинове в концовке матча 14-го тура Мир РПЛ. Главным арбитром встречи был Кирилл Левников.
– К тебе особое отношение со стороны судей?
– Мне кажется, что все это наблюдают. Защитник «Спартака» сфолил на мне четыре раза, и только после этого ему дали желтую карточку. У меня первое нарушение – и первая желтая.
Не буду разговаривать об этом. Я делаю то, чем наслаждаюсь, – сказал Кордоба.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
