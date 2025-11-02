Сперцян о 2:1 со «Спартаком»: «Краснодар» победил заслуженно, мы молодцы. Концовка неприятная получилась, соперник сильный, мы подсели»

Эдуард Сперцян: «Краснодар» заслуженно победил «Спартак», команда билась.

Хавбек «Краснодара » Эдуард Сперцян высказался о победе над «Спартаком » (2:1) в 14-м туре Мир РПЛ .

– Концовка, конечно, неприятная получилась. Но молодцы, команда билась. Так что заслуженная победа.

– Что случилось с «Краснодаром»?

– «Спартак» – сильная команда, мы чуть подсели. Нужно было больше давить. Может быть, где‑то устали. Так бывает, это футбол. Главное, что команда победила. Три очка есть.

– Много удалений.

– Бывает, ничего. У нас сильная команда, сильная обойма. Будет ротация.

– Что подумали в моменте удаления Кордобы?

– Он важный игрок для нас. Решение судьи. Но удар локтем был.

– «Спартак» не разочаровал?

– Это мы молодцы. Сделаем работу над ошибками из второго тайма и будем двигаться дальше, – сказал Эдуард Сперцян .

