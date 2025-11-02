Сперцян о 2:1 со «Спартаком»: «Краснодар» победил заслуженно, мы молодцы. Концовка неприятная получилась, соперник сильный, мы подсели»
Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о победе над «Спартаком» (2:1) в 14-м туре Мир РПЛ.
– Концовка, конечно, неприятная получилась. Но молодцы, команда билась. Так что заслуженная победа.
– Что случилось с «Краснодаром»?
– «Спартак» – сильная команда, мы чуть подсели. Нужно было больше давить. Может быть, где‑то устали. Так бывает, это футбол. Главное, что команда победила. Три очка есть.
– Много удалений.
– Бывает, ничего. У нас сильная команда, сильная обойма. Будет ротация.
– Что подумали в моменте удаления Кордобы?
– Он важный игрок для нас. Решение судьи. Но удар локтем был.
– «Спартак» не разочаровал?
– Это мы молодцы. Сделаем работу над ошибками из второго тайма и будем двигаться дальше, – сказал Эдуард Сперцян.
Два удаления – и все равно «Краснодар» победил «Спартак»! Станкович бесился, но отстает уже на 10 очков