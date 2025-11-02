  • Спортс
  • Мусаев о 2:1 со «Спартаком»: «Война на поле шла с первых минут, эмоции захлестывали. «Краснодару» нельзя было позволять два удаления на ровном месте в концовке»
14

Мусаев о 2:1 со «Спартаком»: «Война на поле шла с первых минут, эмоции захлестывали. «Краснодару» нельзя было позволять два удаления на ровном месте в концовке»

Мурад Мусаев: у «Краснодара» и «Спартака» война на поле шла с первых минут.

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги домашней игры против «Спартака» (2:1) в 14-м туре Мир РПЛ

«Матч был очень хорошим с нашей стороны, но в концовке нельзя позволять два удаления на ровном месте. Я думаю, что просто захлестывали эмоции, с первых минут шла война на поле.

Вроде бы игра была под контролем, но нельзя было останавливаться. Карточки не выходили из логики. Благодарен футболистам, хороший матч провели.

Все то, о чем перед матчем говорили – игра один в один, единоборства, подборы, переходы, благодаря этому и выиграли», – сказал Мурад Мусаев

Два удаления – и все равно «Краснодар» победил «Спартак»! Станкович бесился, но отстает уже на 10 очков

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
