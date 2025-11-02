У «Сити» 4 победы и поражение от «Виллы» в 5 последних матчах в АПЛ. Дальше – «Ливерпуль»
У «Ман Сити» 4 победы в 5 последних матчах в АПЛ.
«Манчестер Сити» одержал четыре победы и потерпел поражение от «Астон Виллы» (0:1) в пяти последних матчах в чемпионате Англии.
В 10-м туре команда Пепа Гвардиолы обыграла «Борнмут» (3:1).
«Горожане» идут на 2-м месте в таблице АПЛ с 19 очками. Отставание от «Арсенала» – 6 баллов.
В следующем туре «Сити» примет на своем поле «Ливерпуль». Игра пройдет 9 ноября.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
