У Холанда 26 голов в 16 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию
Эрлинг Холанд много забивает в текущем сезоне.
Эрлинг Холанд забил 26 голов в 16 матчах сезона
Нападающий «Манчестер Сити» сделал дубль в матче с «Борнмутом» в 10-м туре АПЛ (2:1, перерыв).
Холанд проводит 16-ю игру в текущем сезоне. На счету норвежца 18 голов в составе «Манчестер Сити» и 8 в составе сборной.
Подробную статистику форварда можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
