У Холанда 26 голов в 16 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию

Эрлинг Холанд забил 26 голов в 16 матчах сезона

Нападающий «Манчестер Сити» сделал дубль в матче с «Борнмутом» в 10-м туре АПЛ (2:1, перерыв).

Холанд проводит 16-ю игру в текущем сезоне. На счету норвежца 18 голов в составе «Манчестер Сити » и 8 в составе сборной.

