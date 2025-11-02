Доннарумма ошибся на выходе при угловом в матче с «Борнмутом» – Адамс забил в пустые. Вратарь «Сити» получил желтую, доказывая судье, что на нем фолили

«Ман Сити» пропустил после ошибки Джанлуиджи Доннаруммы.

«Сити» принимает «Борнмут» в 10-м туре АПЛ (2:1, второй тайм).

Вратарь «горожан» Джанлуиджи Доннарумма на 25-й минуте коснулся мяча, но не сумел выбить его, играя на выходе во время подачи углового «Борнмута ».

Мяч отскочил в ноги Тайлеру Адамсу , и тот отправил его в пустые ворота «Сити».

Доннарумма начал доказывать судье, что Дэвид Брукс нарушал на нем правила в момент подачи. Энтони Тэйлор показал вратарю «Ман Сити » желтую карточку за споры.