У «Балтики» 7 побед и 6 ничьих в 14 турах РПЛ, проиграли лишь ЦСКА. Дальше – «Краснодар»

«Балтика» больше месяца не проигрывает в Мир РПЛ.

«Балтика» продлила серию без поражений в РПЛ до 4 матчей.

Команда Андрея Талалаева обыграла «Ахмат » (2:0) в матче 14-го тура чемпионата России.

В текущем сезоне РПЛ «Балтика » одержала 7 побед и 6 раз сыграла вничью. Единственное поражение в сезоне калининградцы потерпели в матче с ЦСКА 21 сентября (0:1).

После 14 туров «Балтика» занимает 4-е место в таблице, набрав 27 очков. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет 3 очка, от «Зенита» и «Краснодара» – по 2 балла.

В следующем туре команда из Калининграда примет «Краснодар». Игра пройдет 9 ноября.