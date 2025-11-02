У «Балтики» 7 побед и 6 ничьих в 14 турах РПЛ, проиграли лишь ЦСКА. Дальше – «Краснодар»
«Балтика» больше месяца не проигрывает в Мир РПЛ.
«Балтика» продлила серию без поражений в РПЛ до 4 матчей.
Команда Андрея Талалаева обыграла «Ахмат» (2:0) в матче 14-го тура чемпионата России.
В текущем сезоне РПЛ «Балтика» одержала 7 побед и 6 раз сыграла вничью. Единственное поражение в сезоне калининградцы потерпели в матче с ЦСКА 21 сентября (0:1).
После 14 туров «Балтика» занимает 4-е место в таблице, набрав 27 очков. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет 3 очка, от «Зенита» и «Краснодара» – по 2 балла.
В следующем туре команда из Калининграда примет «Краснодар». Игра пройдет 9 ноября.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
