Станкович о разбитом стекле автобуса «Спартака»: «Не вижу проблемы, в моей карьере были подобные случаи. Когда такие большие матчи, всякое может быть»

Деян Станкович: не вижу проблемы в разбитом стекле автобуса «Спартака».

Стекло автобуса, на котором красно-белые добирались на матч с «Краснодаром», разбили неизвестным предметом по пути на стадион. Никто из футболистов не пострадал.

– Знаем, что по пути сюда произошел неприятный инцидент. Что‑то случилось с окном в автобусе. Как вы? Как команда?

– Я никакой проблемы не вижу. Может быть, камешек или что‑то еще попало в стекло, действительно оно разбилось. Когда такие большие матчи, такие эмоции, всякое может быть. В моей карьере были разные случаи подобного рода, поэтому я здесь проблемы не вижу, – сказал главный тренер «Спартака».