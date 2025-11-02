Стекло автобуса «Спартака» разбили неизвестным предметом по пути на матч с «Краснодаром». Футболисты не пострадали

Стекло автобуса «Спартака» разбили в Краснодаре.

Стекло автобуса, на котором «Спартак » добирался на игру, разбили неизвестным предметом по пути на матч с «Краснодаром ».

Об этом сообщила пресс-служба красно-белых. Никто из футболистов не пострадал. «Спартак» уведомил делегата о произошедшем.

Фото: пресс-служба «Спартака»

Встреча 14-го тура Мир РПЛ пройдет сегодня на «Ozon Арене». Начало – в 19:30 по московскому времени.