Стекло автобуса «Спартака» разбили неизвестным предметом по пути на матч с «Краснодаром». Футболисты не пострадали
Стекло автобуса «Спартака» разбили в Краснодаре.
Стекло автобуса, на котором «Спартак» добирался на игру, разбили неизвестным предметом по пути на матч с «Краснодаром».
Об этом сообщила пресс-служба красно-белых. Никто из футболистов не пострадал. «Спартак» уведомил делегата о произошедшем.
Фото: пресс-служба «Спартака»
Встреча 14-го тура Мир РПЛ пройдет сегодня на «Ozon Арене». Начало – в 19:30 по московскому времени.
