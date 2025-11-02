Гендиректор «Спартака» Некрасов и его заместитель Мовсесьян участвуют в поиске кандидатов на пост тренера. Гарсия не до конца устраивает совет директоров
В «Спартаке» ведут поиски главного тренера.
«Спартак» продолжает поиски нового главного тренера.
По информации Metaratings.ru, генеральный директор клуба Сергей Некрасов и его заместитель Андрей Мовсесьян начали принимать участие в поиске и подборе кандидатов на пост главного тренера клуба.
Кандидатура Луиса Гарсии, назначение которого продвигает спортивный директор Франсис Кахигао, не до конца устраивает совет директоров «Спартака». Некрасов и Мовсесьян уже провели консультации с другими потенциальными кандидатами. Все они являются иностранцами.
На данный момент «Спартака» тренирует Деян Станкович.
Metaratings.ru
