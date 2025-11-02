Мурад Мусаев: «Спартак» – хорошая команда, не назвал бы «Краснодар» фаворитом матча. Кто выиграет центр поля, у того и будет преимущество»

Мурад Мусаев: не назвал бы «Краснодар» фаворитом, «Спартак» – хорошая команда.

Мурад Мусаев не считает «Краснодар» фаворитом матча со «Спартаком ».

Сегодня команды сыграют в Краснодаре в рамках 14-го тура Мир РПЛ. игра начнется в 19:30 по московскому времени.

– Я бы не назвал нас фаворитами. «Спартак» – очень хорошая команда, очень сильные футболисты. Важно не дать им раскрыть сильные стороны.

Конечно, каждый тренер хочет не пропускать. У нас очень хорошая группа атаки. И если мы играем на ноль, то у нас всегда есть моменты впереди и шансы на победу. Но сегодня будет самый серьезный соперник в плане атаки в последних матчах.

«Спартак» очень хорошо играет под давлением, индивидуально сильные футболисты. Важно справиться с их давлением. Кто выиграет центр поля, тот и будет иметь преимущество.

– А слабые стороны «Спартака»?

– Образцовый матч был год назад, когда мы выиграли в Москве. Там мы полностью выиграли центр поля.

– Кто станет главной проблемой в вашей команде для соперника?

– Надеюсь, что мы станем проблемой как команда, – сказал главный тренер «Краснодара ».