Мурад Мусаев: «Спартак» – хорошая команда, не назвал бы «Краснодар» фаворитом матча. Кто выиграет центр поля, у того и будет преимущество»
Мурад Мусаев не считает «Краснодар» фаворитом матча со «Спартаком».
Сегодня команды сыграют в Краснодаре в рамках 14-го тура Мир РПЛ. игра начнется в 19:30 по московскому времени.
– Я бы не назвал нас фаворитами. «Спартак» – очень хорошая команда, очень сильные футболисты. Важно не дать им раскрыть сильные стороны.
Конечно, каждый тренер хочет не пропускать. У нас очень хорошая группа атаки. И если мы играем на ноль, то у нас всегда есть моменты впереди и шансы на победу. Но сегодня будет самый серьезный соперник в плане атаки в последних матчах.
«Спартак» очень хорошо играет под давлением, индивидуально сильные футболисты. Важно справиться с их давлением. Кто выиграет центр поля, тот и будет иметь преимущество.
– А слабые стороны «Спартака»?
– Образцовый матч был год назад, когда мы выиграли в Москве. Там мы полностью выиграли центр поля.
– Кто станет главной проблемой в вашей команде для соперника?
– Надеюсь, что мы станем проблемой как команда, – сказал главный тренер «Краснодара».