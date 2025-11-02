Тедеев об отмененном голе Голенкова: «Нам было сразу видно, что там офсайд. Судьи долго чертили линию. Сбивать темп в такой игре все же очень плохо»

Заур Тедеев оценил отмену гола форварда «Ростова» Егора Голенкова.

Тренер «Акрона » высказался после матча РПЛ с дончанами (1:0).

— Почему судьи долго смотрели ВАР?

— Нам было сразу видно, что там офсайд. Сказал скамейке, что мяч не будет засчитан. Судьи долго чертили линию.

Пожелал перед игрой судьям как раз, чтобы они были точными. Но сбивать темп в такой игре — это все же очень плохо, — сказал Тедеев .