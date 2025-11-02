Гари Невилл: «Уверен, что «Арсенал» выиграет АПЛ, у них закрыты все позиции. Пеп – гений, но «Ман Сити» не играет на должном уровне. Только «Ливерпуль» может бросить вызов»

Гари Невилл уверен в чемпионстве «Арсенала».

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл выразил уверенность в победе «Арсенала» в АПЛ.

«Я так уверен в чемпионстве «Арсенала», потому что ты всегда держишь в уме факторы, которые могут сдержать команду. Если бы «Ливерпуль» потерял ван Дейка или Салаха в прошлых сезонах, у них были бы проблемы. Но я не могу представить себе подобную ситуацию в «Арсенале»: что потеря игрока повлечь потерю титула. Даже если они потеряют двух центральных защитников.

Все позиции закрыты. У Сака была травма, но его заменил Мадуэке. Везде у них есть достаточный запас игроков одного уровня. Так кто же снимет с них это? Не думаю, что «Манчестер Сити» вернется на прежний уровень и снова бросит вызов «Арсеналу». Гвардиола — гений, но у него нет ни игроков, ни команды, играющих на должном уровне. «Ливерпуль» – единственная команда, которая может бросить вызов, но им нужно очень быстро вернуться в строй», – сказал Невилл.

«Арсенал» лидирует в АПЛ с 25 очками в 10 турах, «Ливерпуль» третий, у них 18 баллов.