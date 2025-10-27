Невилл об «Арсенале»: «Этот сезон должен стать для них особенным. Все, что им нужно для чемпионства – это стабильность, 85+ очков обеспечат титул»

Гари Невилл верит в чемпионство «Арсенала» в сезоне-2025/26.

После 9 туров «канониры» лидируют в АПЛ, набрав 22 очка.

«Этот год должен стать для них особенным. Я слышал, что «Арсенал » станет чемпионом, последние три года, а теперь и четвертый.

Они не намного лучше, чем в прошлом году, но демонстрируют прежний уровень стабильности – это все, что им нужно, чтобы выиграть лигу в этом сезоне. Им не нужно будет набрать 100 очков или даже 90. 85+ [очков] обеспечат титул – они могут это сделать», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».