Невилл введен в Зал славы АПЛ. Гари 8 раз выигрывал чемпионат Англии с «МЮ» и дважды – ЛЧ

Гари Невилл введен в зал славы АПЛ.

Восьмикратный чемпион Англии получил памятную медаль Зала славы из рук бывшего капитана в «Манчестер Юнайтед» Брайана Робсона. Церемония прошла на «Олд Траффорд» перед матчем против «Брайтона», в котором манкунианцы были сильнее – 4:2.

Зал славы Премьер-лиги создан, чтобы отмечать игроков, добившихся выдающихся успехов и внесших значительный вклад в историю турнира с момента его основания в 1992 году.

Невилл стал одним из двух новых игроков, выбранных в этом году 24 действующими членами Зала славы – среди них сэр Алекс Фергюсон, Арсен Венгер, Тьерри Анри, Алан Ширер, Уэйн Руни, Стивен Джеррард и Серхио Агуэро. Гари провел всю карьеру в «Манчестер Юнайтед», где 8 раз выиграл АПЛ и дважды победил в Лиге чемпионов.

Имя второго футболиста, который пополнит список лауреатов в 2025 году, будет объявлено на следующей неделе.

Кроме Невилла, в полный список номинантов вошли: Сол Кэмпбелл, Майкл Кэррик, Джермейн Дефо, Патрис Эвра, Сеск Фабрегас, Лес Фердинанд, Робби Фаулер, Эден Азар, Майкл Оуэн, Тедди Шерингем, Давид Сильва, Яя Туре, Эдвин ван дер Сар и Неманя Видич.

С 2021 года в Зал славы АПЛ также были введены Алан Ширер, Тьерри Анри, Эрик Кантона, Рой Кин, Фрэнк Лэмпард, Деннис Бергкамп, Стивен Джеррард, Дэвид Бекхэм, Пол Скоулз, Дидье Дрогба, Венсан Компани, Серхио Агуэро, Патрик Виейра, Уэйн Руни, Иан Райт, Петер Шмейхель, Тони Адамс, Петер Чех, Рио Фердинанд, Эшли Коул, Энди Коул, Джон Терри, Алекс Фергюсон и Арсен Венгер.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт АПЛ
