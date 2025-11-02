  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Зарплата Шпилевского в «Пари НН» – 60 тысяч евро в месяц. Неустойка сейчас – 45 млн рублей, после Нового года – 31 млн (Иван Карпов)
14

Зарплата Шпилевского в «Пари НН» – 60 тысяч евро в месяц. Неустойка сейчас – 45 млн рублей, после Нового года – 31 млн (Иван Карпов)

Зарплата тренера «Пари НН» Шпилевского – 60 тысяч евро в месяц.

Стали известны размеры зарплаты и неустойки главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского.

По информации инсайдера Ивана Карпова, зарплата Шпилевского составляет 60 тысяч евро в месяц: оклад 57,8 тысяч в месяц и еще 2,2 тысячи евро на квартиру.

В контракте Шпилевского прописана неустойка за досрочное расторжение: если до 18-го тура включительно «Пари НН» занимает место ниже 13-го – дают зарплату до конца сезона. Это порядка 45,12 млн рублей.

Если увольняют после Нового года, то 4 среднемесячных оклада (считают среднюю сумму из всех полученных тренером денег включая подъемные), что составит около 31,02 млн рублей.

Напомним, «Пари НН» идет на последнем месте в РПЛ, набрав 7 очков в 14 матчах.

«Рома» против «Милана» в Серии А. Кто победит?3933 голоса
РомаРома
Будет ничьясерия А Италия
МиланМилан
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
logoАлексей Шпилевский
деньги
logoПари НН
logoпремьер-лига Россия
Иван Карпов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Селюк о Шпилевском: «Говорили, что Гончаренко в «Пари НН» – дно, но снизу постучали. В «Арисе» он был мальчиком на побегушках, а возомнил себя тренером. Нижегородцам надо искать нового»
сегодня, 10:32
Мостовой о реакции Шпилевского на критику от Быстрова: «Он нефутбольный человек, напоминает Абаскаля. Максимум может по книжкам что-то делать. Закрой рот и молчи!»
вчера, 15:33
Тренер «Пари НН» Шпилевский о слухах про отставку: «Я делаю то, что хочу и умею. Развитие требует времени»
вчера, 08:44
Главные новости
«Интер» выиграл в гостях у «Вероны» благодаря автоголу Фресе на 93-й минуте – 2:1
18 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» победил в гостях у «Вероны», «Милан» против «Ромы»
18 минут назад
Кто играл в «Барселоне» и «МЮ»? А «Арсенале» и Ла Лиге? С нас два параметра, а с вас – игрок
18 минут назадТесты и игры
Месси, Витинья, Педри, Беллингем, Виртц претендуют на приз плеймейкеру года от IFFHS. Ямаль, Холанд, Кейн, Дембеле, Салах, Хвича номинированы на звание лучшего игрока
23 минуты назад
Женский «Спартак» впервые в истории стал чемпионом России
26 минут назадФото
Чемпионат Испании. «Барселона» примет «Эльче», «Бетис» против «Мальорки», «Леванте» играет с «Сельтой»
47 минут назадLive
Агент Батракова не удивлен интересом «ПСЖ»: «Что за Алексеем наблюдают многие клубы – давно уже факт. Контактов пока не было»
сегодня, 12:25
«Вулверхэмптон» уволил Перейру. У клуба нет побед в 10 турах АПЛ – 8 поражений и 2 ничьих
сегодня, 12:21
Время рассказать, что находится под капотом блогов на Спортсе’’ – слушайте в подкасте «Коллеги, добрый день!»
сегодня, 12:00Вакансия
Батраков – в шорт-листе «ПСЖ». Парижане могут сделать «Локо» предложение летом («Матч ТВ»)
сегодня, 11:55
Ко всем новостям
Последние новости
Малышев о том, ждать ли успеха мужского «Спартака» на фоне чемпионства женского: «Мы работаем над этим»
3 минуты назад
Трент о матче против «Ливерпуля»: «Мои чувства к клубу не изменятся, как бы меня ни приняли. Это топ-команда, никто в «Реале» не думает, что будет легкая игра»
6 минут назад
«Балтика» – «Ахмат». Хиль и Мелкадзе в старте. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
33 минуты назад
Слот поблагодарил болельщиков «Ливерпуля» за поддержку: «Это делает клуб особенным. В мою поддержку скандировали кричалки, это помогло»
53 минуты назад
Мостовой об интересе «ПСЖ» к Батракову: «Ничего удивительного – сейчас золотое время, чтобы выстрелить. Надо ехать и доказывать»
55 минут назад
Орлов о победе «Зенита» над «Локо»: «Решения Семака сработали, он своевременно сделал замены. Игра питерцев после 60-ё минуты насторожила»
сегодня, 12:45
Спаллетти о словах про борьбу за скудетто: «Я уже приперт к стенке, сказал это потому, что нужно было. «Ювентусу» надо прибавить, это очень долгий путь»
сегодня, 12:41
«Манчестер Сити» – «Борнмут». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 12:38
«Локомотив» создал голевой момент уже при счете 0:2. В 1-м тайме я не видел, в чем он мог превосходить «Зенит», во 2-м преимущество было во владении». Александр Кержаков о матче РПЛ
сегодня, 12:30
«Краснодар» – «Спартак». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 12:22