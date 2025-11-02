Зарплата Шпилевского в «Пари НН» – 60 тысяч евро в месяц. Неустойка сейчас – 45 млн рублей, после Нового года – 31 млн (Иван Карпов)

Зарплата тренера «Пари НН» Шпилевского – 60 тысяч евро в месяц.

Стали известны размеры зарплаты и неустойки главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского.

По информации инсайдера Ивана Карпова, зарплата Шпилевского составляет 60 тысяч евро в месяц: оклад 57,8 тысяч в месяц и еще 2,2 тысячи евро на квартиру.

В контракте Шпилевского прописана неустойка за досрочное расторжение: если до 18-го тура включительно «Пари НН» занимает место ниже 13-го – дают зарплату до конца сезона. Это порядка 45,12 млн рублей.

Если увольняют после Нового года, то 4 среднемесячных оклада (считают среднюю сумму из всех полученных тренером денег включая подъемные), что составит около 31,02 млн рублей.

Напомним, «Пари НН » идет на последнем месте в РПЛ , набрав 7 очков в 14 матчах.