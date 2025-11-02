  • Спортс
  Селюк о Шпилевском: «Говорили, что Гончаренко в «Пари НН» – дно, но снизу постучали. В «Арисе» он был мальчиком на побегушках, а возомнил себя тренером. Нижегородцам надо искать нового»
Селюк о Шпилевском: «Говорили, что Гончаренко в «Пари НН» – дно, но снизу постучали. В «Арисе» он был мальчиком на побегушках, а возомнил себя тренером. Нижегородцам надо искать нового»

Дмитрий Селюк: говорили, что Гончаренко в «Пари НН» – дно, но снизу постучали.

Дмитрий Селюк считает, что Алексей Шпилевский не должен тренировать «Пари НН».

Специалист, ранее работавший в казахстанском «Кайрате» и кипрском «Арисе», возглавил нижегородцев летом 2025 года, сменив на этом посту Виктора Гончаренко.

После 14 туров в Мир РПЛ нижегородская команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице с семью очками.

«Что-то невероятное происходит со Шпилевским. Он еще набирается наглости говорить: а где ты поработал, Быстров? Шпилевский работал там, где не нужен тренер, я это сказал еще перед приходом Шпилевского в «Пари НН».

Это напечатали на Кипре, мне звонили руководители клубов и смеялись. Я сказал, что там бы и моя бабушка справилась. В «Арис» пришел Радьков – третий тренер махачкалинского «Динамо», а результат не поменялся. «Арис» и «Пафос» – клубы с совсем другими бюджетами, нежели остальные в лиге, они на голову выше. «Арис» – это «Зенит», там бюджет раза в два больше.

У «Ариса» белорусский хозяин взял мальчика, поставил на побегушки, а Шпилевский возомнил себя тренером – вот его и выгнали. Шпилевский в какой-то момент решил, что это он клуб сделал. В «Кайрате» такая же история, клуб и без Шпилевского чемпион.

До зимнего перерыва остался месяц, плюс еще перерыв на матчи сборной, выгонять кого-то, наверное, смысла уже нет. Но нужно искать тренера, чтобы зимой он вел подготовительную работу. Мы говорили, что Гончаренко в «Пари НН» – дно, но снизу постучали, и там оказался Шпилевский», – сказал футбольный агент Селюк.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
