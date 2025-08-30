Вратарь женского ЦСКА Тодуа о победе над «Спартаком»: «Стейк готов, прожарочка медиум»

Эльвира Тодуа прокомментировала победу женского ЦСКА над «Спартаком».

Встреча завершилась 1:0 в первом полуфинальном матче женского Winline Кубка России.

«Стейк готов, прожарочка медиум, приятного аппетита», – написала вратарь женского ЦСКА в соцсетях.

Ответный матч между «Спартаком » и ЦСКА состоится в воскресенье, 14 сентября.