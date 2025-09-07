Футболистка «Крыльев» Пешкова потеряла сознание в конце 1-го тайма матча со «Спартаком». Ее увезли на скорой помощи

Футболистка «Крыльев Советов» потеряла сознание во время матча.

Женская команда «Крыльев Советов» играет со «Спартаком » в Москве в рамках 20-го тура женской Суперлиги (0:3, второй тайм).

В конце 1-го тайма защитница самарской команды Анна Пешкова потеряла сознание и упала на газон без внешнего вмешательства. В одном из предыдущих эпизодов мяч попал футболистке в голову. Пешковой была оказана экстренная медицинская помощь, после чего ее увезли с поля на реанимобиле.

Впоследствии в пресс-службе «Крыльев Советов» сообщили, что футболистка пришла в себя.

«С Анной Пешковой все хорошо! Она пришла в сознание и была госпитализирована каретой скорой помощи для дальнейшего обследования. Желаем Ане скорейшего восстановления и возвращения в строй!» – говорится в сообщении ЖФК «Крылья Советов».