  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Футболистка «Крыльев» Пешкова потеряла сознание в конце 1-го тайма матча со «Спартаком». Ее увезли на скорой помощи
2

Футболистка «Крыльев» Пешкова потеряла сознание в конце 1-го тайма матча со «Спартаком». Ее увезли на скорой помощи

Футболистка «Крыльев Советов» потеряла сознание во время матча.

Женская команда «Крыльев Советов» играет со «Спартаком» в Москве в рамках 20-го тура женской Суперлиги (0:3, второй тайм).

В конце 1-го тайма защитница самарской команды Анна Пешкова потеряла сознание и упала на газон без внешнего вмешательства. В одном из предыдущих эпизодов мяч попал футболистке в голову. Пешковой была оказана экстренная медицинская помощь, после чего ее увезли с поля на реанимобиле.

Впоследствии в пресс-службе «Крыльев Советов» сообщили, что футболистка пришла в себя.

«С Анной Пешковой все хорошо! Она пришла в сознание и была госпитализирована каретой скорой помощи для дальнейшего обследования. Желаем Ане скорейшего восстановления и возвращения в строй!» – говорится в сообщении ЖФК «Крылья Советов».

4:1 сборной России с Катаром – убедительно?3410 голосов
Да, вполнеСборная России по футболу
Нет, этого малоВалерий Карпин
Все эти матчи ничего не значатАртем Дзюба
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Р-Спорт»
logoЖенская футбольная Суперлига
происшествия
logoЖФК Спартак
logoЖФК Крылья Советов
Р-Спорт
logoпремьер-лига Россия
женский футбол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Германия – Северная Ирландия. 1:1 – Прайс ответил на гол Гнабри. Онлайн-трансляция
410 минут назадLive
Юлманд возглавит «Байер», скорее всего. Экс-тренер сборной Дании – фаворит на место тен Хага
116 минут назад
Турция – Испания. 0:2 – Мерино и Педри забили. Онлайн-трансляция
3522 минуты назадLive
Гаттузо перед матчем с Израилем: «Больно видеть, как гибнут люди, дети. Но мы здесь, чтобы играть и уважать свою работу»
1632 минуты назад
Квалификация ЧМ-2026. Германия принимает Северную Ирландию, Бельгия – Казахстан, Испания играет с Турцией, Нидерланды победили Литву
17146 минут назадLive
Карпин считает, что сборная России боролась бы за выход из группы на ЧМ: «Конечно. Получилось бы или нет – другой вопрос»
4958 минут назад
Хенесс о 90 млн евро за Вольтемаде: «Действия «Ньюкасла» не имеют отношения к футболу, это похоже на «Монополию». «Бавария» – настоящий победитель летнего окна»
4158 минут назад
«Зенит» предложил 8+4 млн евро за Рикелме Филлипи. «Палмейрас» отказал и хочет 12+3 млн за 18-летнего вингера (Жорже Никола)
33сегодня, 18:08
Головин после 4:1 с Катаром: «Эта сборная России 100% вышла бы на Евро»
73сегодня, 17:53
ЦСКА предложил меньше 10 млн долларов за Сенона, «Боку» это не устраивает (Bolavip)
16сегодня, 17:43
Ко всем новостям
Последние новости
Бельгия – Казахстан. 2:0 – Де Брюйне забил и ассистировал Доку. Онлайн-трансляция
53 минуты назадLive
Губерниев о 4:1 с Катаром: «Появился блеск в глазах у сборной России. Но в домашних матчах сыны Карпина еще мандражируют, надо потренироваться физически и ментально»
27 минут назад
Гвардиола посетил финал US Open между Алькарасом и Синнером
11 минут назадФото
Андрей Канчельскис: «Бесполезно говорить о том, что могла бы показать сборная России на международной арене. Официальные игры и товарищеские – два разных понятия»
328 минут назад
Холанду наложили три шва под губой после удара о дверь автобуса: «На самом деле выглядит неплохо»
837 минут назадФото
Дивеев об отстранении России: «Когда-то нас вернут. Не думаю, что будет тройная мотивация – она всегда на 100%»
445 минут назад
Батраков про 4:1 с Катаром: «В сборной России нет слабых игроков, все сильные. Играть было комфортно, а стоять жарко»
3сегодня, 18:19
Карпин о 4:1 с Катаром: «В первом тайме сыграли практически идеально. Второй не так понравился, подрасслабились»
9сегодня, 18:14
Булыкин о 4:1 с Катаром: «Такая сборная России нравится всем! Нужно продолжать так же и радовать болельщиков»
2сегодня, 18:04
Гави обследуют из-за проблем с коленом, на котором были порваны «кресты». Возможны продолжение консервативного лечения либо артроскопия
13сегодня, 17:56