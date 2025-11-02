  • Спортс
4

Спаллетти о словах про борьбу за скудетто: «Я уже приперт к стенке, сказал это потому, что нужно было. «Ювентусу» надо прибавить, это очень долгий путь»

Лучано Спаллетти прокомментировал свои слова о борьбе за скудетто.

Лучано Спаллетти прокомментировал свое высказывание о борьбе за скудетто в «Ювентусе».

Главный тренер возглавил туринский клуб на этой неделе. В рамках своей презентации он сказал: «Надеюсь, мы сможем вернуться в гонку за скудетто, мы даже говорили об этом с игроками. Мы должны быть настроены на лучшее, особенно учитывая, что впереди еще 29 матчей».

«Мои слова о скудетто? Я уже прижат к стене, я сказал это, потому что это необходимо сказать.

Путь очень долгий. Нам определенно нужно прибавить, хотя мы и провели хорошую игру. Мы не должны упускать свои шансы, но мы довольны», – сказал Спаллетти в интервью DAZN после матча с «Кремонезе».

«Ювентус» победил «Кремонезе»  (2:1) в первой игре под руководством Спаллетти. Команда занимает 5-е место в Серии А, набрав 18 очков.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Tuttosport
