Ширер о «Тоттенхэме»: «Они опозорились с «Челси», их освистали дома. Франк благодарил фанатов, но игроки хотели уйти с поля как можно скорее»
Алан Ширер: «Тоттенхэм» опозорился с «Челси», их освистали дома.
Алан Ширер считает, что «Тоттенхэм» опозорился в матче с «Челси».
«Шпоры» дома уступили «синим» (0:1) в 10-м туре АПЛ.
«Они [«Тоттенхэм»] опозорились. Их освистали на [собственном] поле.
Я понимаю, что они хотели уйти с поля, вернуться в раздевалку, и извиниться позднее. Я понимаю их. Как бы Томасу Франку ни нравилось ходить вокруг, благодарить болельщиков и хлопать им, я понимаю точку зрения игроков.
Они проявили себя совершенно ужасно и хотели как можно скорее уйти с поля», – сказал экс-форвард «Ньюкасла» в программе Match of the Day.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Football London
