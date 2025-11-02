Ширер о «Тоттенхэме»: «Они опозорились с «Челси», их освистали дома. Франк благодарил фанатов, но игроки хотели уйти с поля как можно скорее»

Алан Ширер: «Тоттенхэм» опозорился с «Челси», их освистали дома.

Алан Ширер считает, что «Тоттенхэм» опозорился в матче с «Челси ».

«Шпоры» дома уступили «синим» (0:1) в 10-м туре АПЛ .

«Они [«Тоттенхэм »] опозорились. Их освистали на [собственном] поле.

Я понимаю, что они хотели уйти с поля, вернуться в раздевалку, и извиниться позднее. Я понимаю их. Как бы Томасу Франку ни нравилось ходить вокруг, благодарить болельщиков и хлопать им, я понимаю точку зрения игроков.

Они проявили себя совершенно ужасно и хотели как можно скорее уйти с поля», – сказал экс-форвард «Ньюкасла» в программе Match of the Day.