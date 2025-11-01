Роналду забил 179-й гол с пенальти в карьере – в матче с «Аль-Фейхой»

Криштиану Роналду забил 179-й гол с пенальти.

Криштиану Роналду реализовал 179 из 214 пенальти за карьеру.

Сегодня нападающий «Аль-Насра » отличился с 11-метровой отметки в матче с «Аль-Фейхой» в 7-м туре чемпионата Саудовской Аравии (2:1). До этого он забил с игры .

Это был 214-й пенальти в карьере португальского футболиста. 179 попыток он реализовал, 35 ударов были неудачными.