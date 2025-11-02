Алонсо о Вальверде: «У Феде душа полузащитника, но он разносторонний футболист. Он очень хорошо играл в защите»

Хаби Алонсо: у Вальверде душа полузащитника.

Хаби Алонсо высказался о позициях, на которых Федерико Вальверде играет в «Реале».

«Мы все видим, насколько он разносторонний и на каком уровне выступает. В игре с мячом у него душа полузащитника, и он очень силен в атаке.

С тех пор, как он начал играть, его уровень рос, и мы знаем, что он разносторонний футболист. Из-за потребностей команды он играл на позиции крайнего защитника и все же делал это очень хорошо», – сказал главный тренер «Реала ».