Алонсо о Вальверде: «У Феде душа полузащитника, но он разносторонний футболист. Он очень хорошо играл в защите»
Хаби Алонсо: у Вальверде душа полузащитника.
Хаби Алонсо высказался о позициях, на которых Федерико Вальверде играет в «Реале».
«Мы все видим, насколько он разносторонний и на каком уровне выступает. В игре с мячом у него душа полузащитника, и он очень силен в атаке.
С тех пор, как он начал играть, его уровень рос, и мы знаем, что он разносторонний футболист. Из-за потребностей команды он играл на позиции крайнего защитника и все же делал это очень хорошо», – сказал главный тренер «Реала».
Рома
Будет ничья
Милан
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Реала»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости