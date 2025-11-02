  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Алонсо о Вальверде: «У Феде душа полузащитника, но он разносторонний футболист. Он очень хорошо играл в защите»
3

Алонсо о Вальверде: «У Феде душа полузащитника, но он разносторонний футболист. Он очень хорошо играл в защите»

Хаби Алонсо: у Вальверде душа полузащитника.

Хаби Алонсо высказался о позициях, на которых Федерико Вальверде играет в «Реале».

«Мы все видим, насколько он разносторонний и на каком уровне выступает. В игре с мячом у него душа полузащитника, и он очень силен в атаке.

С тех пор, как он начал играть, его уровень рос, и мы знаем, что он разносторонний футболист. Из-за потребностей команды он играл на позиции крайнего защитника и все же делал это очень хорошо», – сказал главный тренер «Реала».

«Рома» против «Милана» в Серии А. Кто победит?3404 голоса
РомаРома
Будет ничьясерия А Италия
МиланМилан
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Реала»
logoФедерико Вальверде
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoХаби Алонсо
logoтактика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Вальверде о дубле Мбаппе против «Валенсии»: «Он один из лучших в мире, пусть продолжает забивать для «Реала» и себя. Нужно просто наслаждаться игрой Килиана»
вчера, 22:55
Алонсо о слухах про Вальверде: «Ни один игрок «Реала» не говорил: «Я не хочу играть на этой позиции» – ни Феде, ни Родриго, ни Винисиус. Мы близки с футболистами и уважаем друг друга»
3 октября, 13:21
Вальверде заявил, что не отказывался играть правым защитником: «Я отдал «Реалу» все и даже больше, готов играть где угодно. У меня хорошие отношения с тренером»
1 октября, 13:41
Вальверде был в запасе «Реала» против «Кайрата» из-за отказа играть правым защитником (Radio Marca)
1 октября, 10:14
Главные новости
Защитник «Севильи» Маркао недоволен судейством матча с «Атлетико»: «Я зол. При малейшем нашем касании – пенальти. Если их касание: ничего, продолжайте. Странные вещи»
10 минут назад
«Краснодар» за 2.12 или «Спартак» за 3.80? Следите за матчем с бонусом до 100 000 рублей от БЕТСИТИ
38 минут назадРеклама
Кисляк о сравнении с Беллингемом: «Рановато, но его надо превзойти»
сегодня, 09:28
Орлов о Мостовом: «Как можно похитить игрока «Зенита»?! Даже не представляю, что этих ребят ждало бы в советское время. Мальчики, наверное, и не знали, кого похищают»
сегодня, 09:18
Анчелотти о фаворитах ЛЧ: «Реал», «ПСЖ», «Ман Сити» и «Бавария». Но матчи с большим количеством голов убивают интерес к первому этапу»
сегодня, 09:11
Чемпионат России. «Сочи» в гостях у «Оренбурга», «Балтика» сыграет с «Ахматом», «Краснодар» против «Спартака»
сегодня, 09:01Live
«Барселона» может купить Кейна – предложение будет зависеть от финансов клуба. Форвард «Баварии» рассматривает возможность, его отступные летом – 65 млн евро (Diario Sport)
сегодня, 08:57
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «У Карпина большой кредит доверия. Пытаемся совместно найти лучшие решения»
сегодня, 08:44
Алонсо о незабитом пенальти Винисиуса: «Мбаппе – основной пенальтист, я бы хотел, чтобы он забил второй 11-метровый. Винисиус провел очень хорошую игру»
сегодня, 08:40
340 фанатов «Боруссии» и «Шальке» подрались на вокзале в Кельне. Полиция применила дубинки и перцовые баллончики, один офицер ранен
сегодня, 08:26
Ко всем новостям
Последние новости
Селюк о Шпилевском: «Говорили, что Гончаренко в «Пари НН» – дно, но снизу постучали. В «Арисе» он был мальчиком на побегушках, а возомнил себя тренером. Нижегородцам надо искать нового»
6 минут назад
«Оренбург» – «Сочи». 3:1 – Томпсон забил дальним ударом. Онлайн-трансляция
8 минут назадLive
Миятович о «Реале»: «Мбаппе и Гюлер станут очень важным дуэтом для клуба – они отлично взаимодействуют. Винисиус выйдет в старте против «Ливерпуля»
17 минут назад
Хавбек «Локо» Карпукас: «Жалко, что мы уже все топ-матчи выиграли, а «Зениту» уступили. И теряли очки там, где не должны были»
23 минуты назад
Спаллетти о Копмейнерсе в обороне против «Кремонезе»: «Тен уже делал это в сборной. Посыл был таким: нужно не защищаться – нужно играть»
30 минут назад
Артета про 2:0 с «Бернли»: «Один из лучших первых таймов «Арсенала». Снизили планку во 2-м тайме»
40 минут назад
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Судейство в РПЛ требует улучшения. В наших матчах уже не раз происходила странная ситуация, когда ВАР вызывает судью ошибиться, а не исправить ошибку»
53 минуты назад
Аленичев о Глушакове: «Денис обязан был поиграть в Европе. Не в «Барсе» и «Реале», но в пятой-шестой команде Ла Лиги или Серии А – спокойно. Он не раскрыл полностью свой потенциал»
сегодня, 09:37
Жерсон о попытке похищения Мостового: «Я сказал, что он может позвонить мне в любое время. Хорошо, что ничего страшного не случилось. Мне понравилось его празднование – красивое»
сегодня, 09:23
Круговому не принципиально обойти «Зенит» и «Спартак» в таблице: «У ЦСКА свои задачи»
сегодня, 08:58