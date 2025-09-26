Эберль о будущем Кейна: «Харри полностью предан «Баварии». Хотим добиться успеха вместе с ним как в этом сезоне, так и в будущем»

Спортивный директор «Баварии» оценил вероятность ухода Харри Кейна.

Сообщалось , что по окончании сезона у «Тоттенхэма» будет приоритетное право обратного выкупа форварда за 56,7 млн фунтов.

«Поведение Харри показывает, что он полностью предан клубу. Он достаточно взрослый, чтобы принимать самостоятельные решения независимо от того, есть у него пункт об отступных или нет.

Мы хотим добиться успеха вместе с Харри как в этом сезоне, так и в будущем», – сказал Макс Эберль .