Эберль о будущем Кейна: «Харри полностью предан «Баварии». Хотим добиться успеха вместе с ним как в этом сезоне, так и в будущем»
Спортивный директор «Баварии» оценил вероятность ухода Харри Кейна.
Сообщалось, что по окончании сезона у «Тоттенхэма» будет приоритетное право обратного выкупа форварда за 56,7 млн фунтов.
«Поведение Харри показывает, что он полностью предан клубу. Он достаточно взрослый, чтобы принимать самостоятельные решения независимо от того, есть у него пункт об отступных или нет.
Мы хотим добиться успеха вместе с Харри как в этом сезоне, так и в будущем», – сказал Макс Эберль.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Bayern & Germany
