Компани о Кейне и «Тоттенхэме»: «Харри хочет выигрывать титулы, он может сделать это в «Баварии». Он сосредоточен только на этом»
Венсан Компани высказался о возможном возвращении Харри Кейна в «Тоттенхэм».
По слухам, по окончании сезона у «шпор» будет приоритетное право обратного выкупа форварда «Баварии» за 56,7 млн фунтов.
Ранее тренер лондонцев Томас Франк заявил: «Дверь для него всегда открыта. Если хочет перейти, то для нас он более чем желанный футболист».
Главного тренера «Баварии» попросили прокомментировать ситуацию.
«У Харри отличный период. Я не хочу способствовать каким-либо другим разговорам.
Харри хочет выигрывать титулы, и он может это сделать в «Баварии». Он сосредоточен только на этом», – заявил Компани.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
