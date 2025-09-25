Компани о Кейне и «Тоттенхэме»: «Харри хочет выигрывать титулы, он может сделать это в «Баварии». Он сосредоточен только на этом»

Венсан Компани высказался о возможном возвращении Харри Кейна в «Тоттенхэм».

По слухам, по окончании сезона у «шпор» будет приоритетное право обратного выкупа форварда «Баварии» за 56,7 млн фунтов.

Ранее тренер лондонцев Томас Франк заявил : «Дверь для него всегда открыта. Если хочет перейти, то для нас он более чем желанный футболист».

Главного тренера «Баварии» попросили прокомментировать ситуацию.

«У Харри отличный период. Я не хочу способствовать каким-либо другим разговорам.

Харри хочет выигрывать титулы, и он может это сделать в «Баварии». Он сосредоточен только на этом», – заявил Компани .