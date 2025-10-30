Кейн забил 25 голов в 17 матчах за «Баварию» и Англию в этом сезоне. Сегодня – дубль «Кельну»

Харри Кейн сделал дубль за «Баварию» в матче с «Кельном».

Форвард отличился на 38-й и 64- й минутах матча Кубка Германии.

Это 24-й и 25-й голы англичанина в текущем сезоне. 22 из них он забил в составе мюнхенского клуба, еще 3 – за сборную.

Подробно со статистикой Кейна , проводящего 17-й матч в этом сезоне, можно ознакомиться здесь .