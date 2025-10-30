Кейн забил 25 голов в 17 матчах за «Баварию» и Англию в этом сезоне. Сегодня – дубль «Кельну»
Харри Кейн сделал дубль за «Баварию» в матче с «Кельном».
Форвард отличился на 38-й и 64- й минутах матча Кубка Германии.
Это 24-й и 25-й голы англичанина в текущем сезоне. 22 из них он забил в составе мюнхенского клуба, еще 3 – за сборную.
Подробно со статистикой Кейна, проводящего 17-й матч в этом сезоне, можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости