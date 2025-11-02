Наумов про 0:2 «Локомотива»: «Ничья была бы справедливее, но не додавили «Зенит». Я впервые увидел, как петербуржцы играют на контратаках»

Николай Наумов: ничья «Зенита» с «Локо» была бы справедливее.

Николай Наумов считает, что «Локомотив» не сильно уступал «Зениту » (0:2) в матче 14‑го тура Мир РПЛ .

«Мне кажется, что ничья была бы более справедливым результатом, но «Локомотив» не додавил «Зенит». Второй гол пропустили, когда уже полностью раскрылись, и, объективно говоря, он ничего не решал. Железнодорожники в начале пропустили вообще необязательный мяч, там Ньямси просто проспал. Но скажу, что матч был равных соперников, давили то одни, то вторые.

Да, результат неудовлетворительный, но позитив тоже есть в этом поражении: «Локомотив» моментами сильно прижал команду Семака к своим воротам, и я впервые увидел, как «Зенит» играет на контратаках», – сказал бывший президент «Локомотива ».