Наумов про 0:2 «Локомотива»: «Ничья была бы справедливее, но не додавили «Зенит». Я впервые увидел, как петербуржцы играют на контратаках»
Николай Наумов: ничья «Зенита» с «Локо» была бы справедливее.
Николай Наумов считает, что «Локомотив» не сильно уступал «Зениту» (0:2) в матче 14‑го тура Мир РПЛ.
«Мне кажется, что ничья была бы более справедливым результатом, но «Локомотив» не додавил «Зенит». Второй гол пропустили, когда уже полностью раскрылись, и, объективно говоря, он ничего не решал. Железнодорожники в начале пропустили вообще необязательный мяч, там Ньямси просто проспал. Но скажу, что матч был равных соперников, давили то одни, то вторые.
Да, результат неудовлетворительный, но позитив тоже есть в этом поражении: «Локомотив» моментами сильно прижал команду Семака к своим воротам, и я впервые увидел, как «Зенит» играет на контратаках», – сказал бывший президент «Локомотива».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
