  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Наумов про 0:2 «Локомотива»: «Ничья была бы справедливее, но не додавили «Зенит». Я впервые увидел, как петербуржцы играют на контратаках»
28

Наумов про 0:2 «Локомотива»: «Ничья была бы справедливее, но не додавили «Зенит». Я впервые увидел, как петербуржцы играют на контратаках»

Николай Наумов: ничья «Зенита» с «Локо» была бы справедливее.

Николай Наумов считает, что «Локомотив» не сильно уступал «Зениту» (0:2) в матче 14‑го тура Мир РПЛ.

«Мне кажется, что ничья была бы более справедливым результатом, но «Локомотив» не додавил «Зенит». Второй гол пропустили, когда уже полностью раскрылись, и, объективно говоря, он ничего не решал. Железнодорожники в начале пропустили вообще необязательный мяч, там Ньямси просто проспал. Но скажу, что матч был равных соперников, давили то одни, то вторые.

Да, результат неудовлетворительный, но позитив тоже есть в этом поражении: «Локомотив» моментами сильно прижал команду Семака к своим воротам, и я впервые увидел, как «Зенит» играет на контратаках», – сказал бывший президент «Локомотива».

«Рома» против «Милана» в Серии А. Кто победит?3146 голосов
РомаРома
Будет ничьясерия А Италия
МиланМилан
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
logoСергей Семак
logoНиколай Наумов
logoЖерзино Ньямси
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Защитник «Локо» Ненахов о 0:2 с «Зенитом»: «Мы не сумели сдержать Глушенкова, он хорошо заполнял зоны между линиями»
сегодня, 06:54
Аршавин после 2:0 с «Локо»: «Зенит» дает себе вольности против команд, которые уступают ему в классе или не так возбуждают игроков. Эта игра и матч в Краснодаре похожи по самоотдаче»
вчера, 22:07
Педро о победе «Зенита» над «Локо»: «Принципиальное противостояние, класико. Дополнительная мотивация не нужна, все понимают, какая цена у этих игр»
вчера, 20:36
Семак о 2:0: «Зенит» играл хорошо в 1-м тайме, во 2-м подустал. С быстрыми атаками «Локо» мы справились. Больше опасности было от фланговых передач на Комличенко»
вчера, 20:10
Главные новости
Алонсо о незабитом пенальти Винисиуса: «Мбаппе – основной пенальтист, я бы хотел, чтобы он забил второй 11-метровый. Винисиус провел очень хорошую игру»
22 минуты назад
340 фанатов «Боруссии» и «Шальке» подрались на вокзале в Кельне. Полиция применила дубинки и перцовые баллончики, один офицер был ранен
36 минут назад
Захарян избежал травмы в матче против «Атлетика»: «Не о чем беспокоиться»
47 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» примет «Эльче», «Бетис» против «Мальорки»
сегодня, 07:00
Защитник «Локо» Ненахов о 0:2 с «Зенитом»: «Мы не сумели сдержать Глушенкова, он хорошо заполнял зоны между линиями»
сегодня, 06:54
Чемпионат Англии. «Ньюкасл» в гостях у «Вест Хэма», «Ман Сити» сыграет с «Борнмутом»
сегодня, 06:40
Победы «Зенита», «Ливерпуля», «Реала» и «Баварии», празднование Мостового в балаклаве, 951-й и 952-й голы Роналду, новая травма Захаряна, отстранение Морозова сократили до 1 месяца, Ямаль расстался с Николь и другие новости
сегодня, 06:10
Юлманд о 0:3: «Мы должны признать, что «Бавария» абсолютно лучшая команда Европы. Они немедленно наказывали нас за ошибки»
сегодня, 05:18
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Вероны», «Милан» против «Ромы»
сегодня, 05:03
Чемпионат России. «Сочи» в гостях у «Оренбурга», «Балтика» сыграет с «Ахматом», «Краснодар» против «Спартака»
сегодня, 04:07
Ко всем новостям
Последние новости
«Оренбург» – «Сочи». Ду Кейрос и Зиньковский в старте. Онлайн-трансляция
1 минуту назадLive
Круговому не принципиально обойти «Зенит» и «Спартак» в таблице: «У ЦСКА свои задачи»
4 минуты назад
Кейн может перейти в «Барсу» – предложение будет зависеть от финансов клуба. Отступные форварда «Баварии» летом – 65 млн евро (Diario Sport)
5 минут назад
Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «У Карпина большой кредит доверия. Пытаемся совместно найти лучшие решения»
18 минут назад
Геннадий Орлов: «Зенит» обыграл «Краснодар», «Динамо» и «Локомотив», а это уже заявка. Питер подтянулся и выходит на свой уровень. Есть потенциал и резервы»
34 минуты назад
Голенков о долгом просмотре момента с отмененным голом: «Может, связи нет, в Ростове ее глушат. Надо спросить у судей»
сегодня, 07:56
Булыкин о 8-м месте «Динамо»: «Во время зимней паузы руководство должно что-то делать — или футболистов менять, или тренера»
сегодня, 07:44
Чемпионат Турции. «Бешикташ» против «Фенербахче»
сегодня, 07:31
Салах о 1-й победе «Ливерпуля» в АПЛ за 5 матчей: «Я рад, что мы вернулись в колею. Все будет нормально»
сегодня, 07:19
«Милан» – «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 06:32