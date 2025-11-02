Биджиев о том, что «Махачкала» выиграла в РПЛ впервые за 7 матчей: «Важная победа. Футболисты большие молодцы, выложились на 100%»
Хасанби Биджиев рассказал о первой за 7 матчей победе «Махачкалы» в РПЛ.
Тренер дагестанского «Динамо» подвел итоги матча с «Крыльями Советов» (2:0).
— Была ставка на такое начало? И как это повлияло на игру?
— Это лишь подчеркнуло наш настрой на этот матч, мы прекрасно понимали значимость этой встречи. Ребята были очень мотивированы, главное, что они не перегорели. Достаточно много у нас получилось сегодня, создали много моментов.
Хотя «Крылья Советов» матч с ЦСКА, который мы анализировали, провели на очень хорошем уровне. Это подчеркивает, что соперник очень организован.
Хочу поздравить команду и наших болельщиков. Футболисты большие молодцы, выложились на 100%. Это важная победа, — сказал Биджиев.
