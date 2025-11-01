  • Спортс
  Карпин недоволен 0:0 с «Рубином», доигрывавшим в меньшинстве: «Дело даже не в удалении, «Динамо» могло выжать больше до него»
28

Карпин недоволен 0:0 с «Рубином», доигрывавшим в меньшинстве: «Дело даже не в удалении, «Динамо» могло выжать больше до него»

Валерий Карпин недоволен ничьей с игравшим в меньшинстве «Рубином».

Валерий Карпин прокомментировал ничью в матче с «Рубином» (0:0), игравшим вдесятером с 58-й минуты.

– 0:0 – удовлетворительный результат?

– Конечно нет. Исходя из игры, исходя из созданных моментов. Тут даже дело не в удалении. В первом тайме и втором до удаления могли выжать больше. Было не 15 моментов, но из тех, что были, можно было выжать больше.

Иван Сергеев вышел на замену тогда, когда посчитали нужным. Константин Тюкавин выглядел неплохо, набирает. Он уже выдерживает не 45 минут, а 60 и больше. Костя выглядел хорошо.

– Насколько велика вероятность, что кто‑то восстановится в ближайшее время? Может быть, к следующему туру?

– Если только Максим Осипенко.

– В первом тайме Тюкавин схватился за колено. Что подумали в этот момент?

– Ничего такого я не почувствовал. Вроде бы у него был удар сзади, ушиб был. Но все нормально, – сказал главный тренер «Динамо».

Опубликовал: Александр Суряев
