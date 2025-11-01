  • Спортс
  Мяч, возможно, не пересек линию полностью перед результативным угловым «МЮ» в матче с «Ноттингемом». Судья засчитал гол Каземиро
Мяч, возможно, не пересек линию полностью перед результативным угловым «МЮ» в матче с «Ноттингемом». Судья засчитал гол Каземиро

«Манчестер Юнайтед» забил спорный гол.

Угловой, с которого забил «Манчестер Юнайтед», мог быть назначен ошибочно. 

Команда Рубена Аморима играет с «Ноттингем Форест» на выезде в рамках 10-го тура АПЛ (1:0, первый тайм). 

На 33-й минуте Николо Савона перехватил подачу Бриана Мбемо на Беньямина Шешко, сыграв головой. Защитник хозяев пытался догнать мяч, но судья Даррен Инглэнд решил, что он полностью пересек линию, и назначил угловой в пользу гостей. Игроки и тренеры «Ноттингема» были недовольны этим решением. 

Каземиро забил головой после подачи Бруну Фернандеша с углового. Взятие ворот было засчитано. 

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. 

Фото: коллаж кадров из трансляции от The Athletic

