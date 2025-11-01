Мяч, возможно, не пересек линию полностью перед результативным угловым «МЮ» в матче с «Ноттингемом». Судья засчитал гол Каземиро
«Манчестер Юнайтед» забил спорный гол.
Угловой, с которого забил «Манчестер Юнайтед», мог быть назначен ошибочно.
Команда Рубена Аморима играет с «Ноттингем Форест» на выезде в рамках 10-го тура АПЛ (1:0, первый тайм).
На 33-й минуте Николо Савона перехватил подачу Бриана Мбемо на Беньямина Шешко, сыграв головой. Защитник хозяев пытался догнать мяч, но судья Даррен Инглэнд решил, что он полностью пересек линию, и назначил угловой в пользу гостей. Игроки и тренеры «Ноттингема» были недовольны этим решением.
Каземиро забил головой после подачи Бруну Фернандеша с углового. Взятие ворот было засчитано.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фото: коллаж кадров из трансляции от The Athletic
Рома
Будет ничья
Милан
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости