Мяч, возможно, не пересек линию полностью перед результативным угловым «МЮ» в матче с «Ноттингемом». Судья засчитал гол Каземиро

«Манчестер Юнайтед» забил спорный гол.

Угловой, с которого забил «Манчестер Юнайтед », мог быть назначен ошибочно.

Команда Рубена Аморима играет с «Ноттингем Форест » на выезде в рамках 10-го тура АПЛ (1:0, первый тайм).

На 33-й минуте Николо Савона перехватил подачу Бриана Мбемо на Беньямина Шешко , сыграв головой. Защитник хозяев пытался догнать мяч, но судья Даррен Инглэнд решил, что он полностью пересек линию, и назначил угловой в пользу гостей. Игроки и тренеры «Ноттингема» были недовольны этим решением.

Каземиро забил головой после подачи Бруну Фернандеша с углового. Взятие ворот было засчитано.

