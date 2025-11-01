«Барса» хочет, чтобы матч с «Вильярреалом» состоялся 20 декабря из-за поездки в Перу, которая может принести 7-8 млн евро

«Барселона» хочет сыграть с «Вильярреалом» 20 декабря из-за поездки в Перу.

«Барселона » хочет, чтобы матч с «Вильярреалом» в Ла Лиге состоялся именно 20 декабря, как и было запланировано изначально.

Ранее предполагалось, что команды сыграют 20-го в США, но эти планы были отменены.

Теперь у «Барсы» есть предложение провести товарищеский матч в Перу с местной командой звезд 22 декабря. Поездка может принести клубу от 7 до 8 млн евро.

Однако для того, чтобы Ла Лига и Федерация футбола разрешили провести матч 20 декабря, им необходимо получить официальное предложение от перуанского промоутера.

При этом время отдыха игроков «Барсы» должно соответствовать минимальным требованиям соглашения Испанской ассоциации футболистов.