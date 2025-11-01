«Барса» хочет, чтобы матч с «Вильярреалом» состоялся 20 декабря из-за поездки в Перу, которая может принести 7-8 млн евро
«Барселона» хочет сыграть с «Вильярреалом» 20 декабря из-за поездки в Перу.
«Барселона» хочет, чтобы матч с «Вильярреалом» в Ла Лиге состоялся именно 20 декабря, как и было запланировано изначально.
Ранее предполагалось, что команды сыграют 20-го в США, но эти планы были отменены.
Теперь у «Барсы» есть предложение провести товарищеский матч в Перу с местной командой звезд 22 декабря. Поездка может принести клубу от 7 до 8 млн евро.
Однако для того, чтобы Ла Лига и Федерация футбола разрешили провести матч 20 декабря, им необходимо получить официальное предложение от перуанского промоутера.
При этом время отдыха игроков «Барсы» должно соответствовать минимальным требованиям соглашения Испанской ассоциации футболистов.
Опубликовано: Sports
Источник: Mundo Deportivo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости