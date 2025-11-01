Александр Глеб: «Команды РПЛ уже приноровились к приемам «Зенита». К топовой «Барсе» тоже долго не могли найти ключ, но потом научились с ней соперничать»

Александр Глеб: команды РПЛ уже приноровились к «Зениту».

Александр Глеб отметил рост конкуренции в Мир РПЛ.

«Уровень клубов РПЛ растет. Команды РПЛ уже приноровились к приемам «Зенита». К топовой «Барселоне» тоже долго не могли найти ключ, но потом научились с ней соперничать. Клубы не стоят на месте. Поколения меняются.

Чемпионат России достаточно сильный. Многие команды демонстрируют классный футбол. Сейчас все знают сильные и слабые стороны «Зенита » и используют их», — сказал бывший полузащитник «Арсенала», «Барселоны» и «Крыльев Советов».