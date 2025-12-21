«Динамо» предложило новый контракт Бувачу. Спортивный директор взял время подумать (Sport24)
«Динамо» предложило новый контракт Желько Бувачу.
По информации Sport24, руководство «Динамо» предложило новый контракт спортивному директору Желько Бувачу.
Сообщается, что босниец взял время на обдумывание предложения. Действующее соглашение специалиста с бело-голубыми рассчитано до лета 2026 года.
Бувач занимает пост спортивного директора «Динамо» с февраля 2020 года.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
