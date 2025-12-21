«Динамо» предложило новый контракт Бувачу. Спортивный директор взял время подумать (Sport24)

«Динамо» предложило новый контракт Желько Бувачу.

По информации Sport24, руководство «Динамо» предложило новый контракт спортивному директору Желько Бувачу .

Сообщается, что босниец взял время на обдумывание предложения. Действующее соглашение специалиста с бело-голубыми рассчитано до лета 2026 года.

Бувач занимает пост спортивного директора «Динамо » с февраля 2020 года.