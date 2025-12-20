Франк о голе Экитике: «Огромная ошибка судьи, это невероятно. Юго обеими руками опирался на Ромеро, не понимаю, как Брукс этого не увидел»
Томас Франк остался недоволен работой судьи Джона Брукса на матче «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» (1:2).
Главного тренера «шпор» возмутило то, что арбитр засчитал второй гол мерсисайдцев: форвард Юго Экитике обеими руками опирался на спину Кристиана Ромеро перед точным ударом головой.
«Это невероятно, огромная ошибка. Можно что-то обсуждать в случае с красной карточкой [Симонсу], можно многое обсудить в случае с двумя желтыми карточками [Ромеро], но засчитать второй гол – это огромная ошибка», – сказал Франк после игры.
«Джон, судья, совершил большую ошибку. Обе руки Экитике [у Ромеро] на спине. Я не понимаю, как он этого не увидел», – отметил Томас в другом интервью.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
