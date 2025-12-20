  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Франк о голе Экитике: «Огромная ошибка судьи, это невероятно. Юго обеими руками опирался на Ромеро, не понимаю, как Брукс этого не увидел»
10

Франк о голе Экитике: «Огромная ошибка судьи, это невероятно. Юго обеими руками опирался на Ромеро, не понимаю, как Брукс этого не увидел»

Томас Франк остался недоволен работой судьи Джона Брукса на матче «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» (1:2).

Главного тренера «шпор» возмутило то, что арбитр засчитал второй гол мерсисайдцев: форвард Юго Экитике обеими руками опирался на спину Кристиана Ромеро перед точным ударом головой.

«Это невероятно, огромная ошибка. Можно что-то обсуждать в случае с красной карточкой [Симонсу], можно многое обсудить в случае с двумя желтыми карточками [Ромеро], но засчитать второй гол – это огромная ошибка», – сказал Франк после игры.

«Джон, судья, совершил большую ошибку. Обе руки Экитике [у Ромеро] на спине. Я не понимаю, как он этого не увидел», – отметил Томас в другом интервью.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...37200 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
logoТоттенхэм
logoпремьер-лига Англия
Джон Брукс судья
Sky Sports
logoКристиан Ромеро
logoсудьи
logoТомас Франк
logoЛиверпуль
logoЮго Экитике
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У «Тоттенхэма» 1 победа и 5 поражений в 8 последних матчах АПЛ. Команда Франка идет 13-й
сегодня, 19:44
Ромеро удалили на 93-й минуте в матче с «Ливерпулем» за две желтые. Первую защитник «Тоттенхэма» получил за споры на 67-й, вторую – за то, что пнул Конате
сегодня, 19:39
Симонс удален в 1-м тайме игры с «Ливерпулем». Хавбек «Тоттенхэма» наступил ван Дейку на голень
сегодня, 18:06Фото
Главные новости
Слот о конце игры с «Тоттенхэмом»: «Словно «Ливерпуль» остался вдевятером против 11 игроков, а не наоборот. Я думал, что нам станет проще, но проще не стало»
1 минуту назад
«Зенит» отдаст за Дивеева 3-5 млн евро и Гонду. Сделка согласована на 90% (Андрей Панков)
9 минут назад
«Динамо» предложило новый контракт Бувачу. Спортивный директор взял время подумать (Sport24)
28 минут назад
Родриго получил желтую за симуляцию в штрафной «Севильи». Через 4 минуты вингер «Реала» пнул Маркао по ноге, но не получил карточку
39 минут назадФото
«Реал» – «Севилья». 1:0 – Беллингем открыл счет. Онлайн-трансляция
49 минут назадLive
Слот про 2:1 с «Тоттенхэмом»: «Если стереть из памяти последние минуты, в игре «Ливерпуля» было много хорошего. В конце начался хаос»
сегодня, 20:27
Виртц с оценкой 8,6 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль». Удаленные Симонс и Ромеро оценены ниже всех – на 5,9 и 5,7
сегодня, 20:06
ТВ «Реала» ответило Лапорте, что оно лишь «изрыгает ложь»: «Если говорить правду – значит изрыгать, мы продолжим делать это. Его поймали на трех противоречиях в суде – так кого же тошнит?»
сегодня, 20:03
Чемпионат Испании. «Реал» против «Севильи», «Сосьедад» Захаряна сыграл вничью с «Леванте»
сегодня, 20:00Live
Чемпионат Англии. «Арсенал» играет с «Эвертоном», «Ливерпуль» победил «Тоттенхэм», «Ман Сити» разгромил «Вест Хэм», «Челси» поделил очки с «Ньюкаслом»
сегодня, 20:00Live
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Севильи» получил две желтые в матче с «Реалом» за споры с судьей и был удален после свистка на перерыв
2 минуты назад
«Ювентус» – «Рома». 2:1 – Бальданци, Опенда и Консейсау забили. Онлайн-трансляция
9 минут назадLive
«Фонтене» – «ПСЖ». 0:4 – Рамуш сделал дубль, у Дембеле гол с пенальти и ассист Дуэ. Онлайн-трансляция
10 минут назадLive
Кассьерра интересен «Монтеррею» (Legalbet)
30 минут назад
Дьокереш забил впервые за 6 матчей. Форвард «Арсенала» реализовал пенальти в игре с «Эвертоном»
51 минуту назад
«Эвертон» – «Арсенал». 0:1 – Дьокереш забил с пенальти. Онлайн-трансляция
сегодня, 20:28Live
В ПАОК опровергли, что предлагали «Зениту» обменять Чалова на Эраковича: «Неправда»
сегодня, 20:28
Экитике о 2:1 с «Тоттенхэмом»: «Это был не футбол, а настоящая война, и «Ливерпуль» ее выиграл. Мы контролировали игру и заслужили победу»
сегодня, 20:18
«Сосьедад» возглавил экс-тренер «Хоффенхайма» и «Штутгарта» Матараццо
сегодня, 20:14
Сегодня на Спортсе’’ завершается голосование за лучшего спортсмена России-2025 – выбирайте топ-3
сегодня, 20:10