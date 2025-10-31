«Пари НН» проиграл 15 гостевых матчей подряд в РПЛ. В истории ЧР только у «Тюмени» серия была хуже
«Пари НН» проиграл 15 гостевых матчей подряд в Мир РПЛ.
«Пари НН» на выезде уступил ЦСКА в 14-м туре Мир РПЛ – это поражение стало 15-м подряд на выезде.
Только у одной команды за всю историю чемпионата России была хуже гостевая серия поражений – у «Тюмени» в 1992-1994 годах (18 подряд).
Нижегородская команда занимает последнее место в турнирной таблице, набрав в 14 играх семь очков.
