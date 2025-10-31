ЭСК поддержала два решения Танашева в матче «Спартака» и махачкалинского «Динамо»

Экспертно-судейская комиссия РФС постановила, что судья Инал Танашев правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака» на 40-й минуте матча 6-го тура группового турнира Пути РПЛ Фонбет Кубка России с махачкалинским «Динамо».

«Контакт мяча с рукой игрока «Спартака» Наиля Умярова в собственной штрафной площади не является наказуемым. Движение руки защитника было естественным и оправданным движением игрока при развороте своего тела. Со стороны игрока не было дополнительного движения руки к мячу», – сообщили в ЭСК РФС.

Комиссия назвала правильным назначение пенальти в ворота «Динамо» после видеопросмотра на 77-й минуте матча.

«Защитник «Динамо» Аларкон Мендоса в единоборстве с игроком «Спартака» Никитой Массалыгой совершает фол по неосторожности. Он бьет по ноге соперника, который первым сыграл в мяч, влияя на возможность атакующего двигаться с мячом», – уточнили в ЭСК.

Матч прошел 21 октября и завершился 3:1 в пользу «Спартака».