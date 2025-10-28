  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Спартак» и ЦСКА обратились в ЭСК по матчам Кубка России. По итогам 13-го тура РПЛ обращений не было
6

«Спартак» и ЦСКА обратились в ЭСК по матчам Кубка России. По итогам 13-го тура РПЛ обращений не было

«Спартак» и ЦСКА обратились в ЭСК РФС по итогам матчей Фонбет Кубка России.

В 6-м туре группового этапа Пути РПЛ «Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 3:1. ЦСКА одержал победу над «Акроном» (3:2).

«Спартак» попросил экспертно-судейскую комиссию рассмотреть эпизоды с неназначенными пенальти в ворота «Динамо» Махачкала на 40-й и 77-й минутах матча.

ЦСКА обратился по эпизоду с неназначенным 11-метровым в ворота «Акрона» на 5-й добавленной ко второму тайму минуте.

По итогам 13-го тура Мир РПЛ в ЭСК не обращался ни один из клубов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
ЭСК РФС
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
logoСпартак
logoАкрон
logoFONBET Кубок России
logoДинамо Махачкала
logoсудьи
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Барса» и Мендеш будут следить за поведением Ямаля вне поля. В клубе считают, что слова вингера о «Реале» подстегнули мадридцев в класико (Diario Sport)
13 минут назад
Спортивный врач Риполь о травме паха у Ямаля: «Изнуряющая боль почти на 50% снижает способность двигаться и бить по мячу – мы видели это в класико. Лечить такие травмы трудно»
49 минут назад
Мостовой о попытке похищения: «Я в безопасности, со мной и семьей все хорошо. Благодарю всех за поддержку»
59 минут назадВидео
Мостовой о попытке похищения: «В шоке, что в нынешнее время такое может произойти. Сейчас ничего не могу рассказать, идет следствие»
сегодня, 12:37Видео
Гусев об образовании в СССР: «В инязе было потрясающим. Даже у троечников советского времени грамотность до сих пор осталась! Сейчас приходит молодой – «не» и «ни» перепутаны»
сегодня, 12:21
Молодежная сборная России сыграет на турнире в Кыргызстане. Также участвуют Иран и Бахрейн
сегодня, 12:18
Раджа Наингголан: «Роберто Мартинес не разбирается в футболе. При нем у Бельгии не было идеи, все решалось качествами де Брюйне или Азара. С хорошим тренером мы могли бы взять трофеи»
сегодня, 12:10
Только два тренера выиграли ЛЧ и ЧМ. Дель Боске и...
сегодня, 12:00Тесты и игры
Вратарь «Интера» Мартинес насмерть сбил 81-летнего мужчину на инвалидной коляске. Пострадавший погиб на месте – он мог выехать на дорогу, почувствовав себя плохо
сегодня, 11:33
Алвес выступил в пятидесятнической евангелической церкви: «Я заключил договор с Богом. В худший момент моей жизни посланник божий подобрал меня и привел в церковь»
сегодня, 11:17Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 6-й раунд. «Челябинск» принимает КАМАЗ, «Торпедо» сыграет с «Кубань Холдингом» в среду, «Факел» и «Арсенал» Тула встретятся в четверг
24 минуты назадLive
Спаллетти о «Ювентусе»: «Кто бы ни пришел вместо Тудора, ему повезет: он найдет хорошо подготовленную команду. Сейчас я меньше всего подхожу для разговоров о «Юве»
29 минут назад
Фердинанд о критике Слотом тактики соперников: «Оправдания. Есть много способов играть и побеждать, не только тики-така. У «Ливерпуля» в составе лучшие игроки мира, надо адаптироваться»
сегодня, 12:48
Кубок Испании. «Негрейра» против «Реал Сосьедад», «Констанция» примет «Жирону», «Толедо» сыграет с «Севильей»
сегодня, 10:45
Чемпионат Италии. «Наполи» в гостях у «Лечче», «Милан» против «Аталанты», «Интер», «Рома» и «Ювентус» проведут свои матчи в среду
сегодня, 06:55
«Аталанта» – «Милан». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 10:25
«Айнтрахт» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 20:30
сегодня, 10:18
«Лечче» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 20:30
сегодня, 09:35
Кубок короля Саудовской Аравии.«Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Иттихадом» Бензема, «Аль-Хилаль» Малкома в гостях у «Аль-Охдуда»
сегодня, 09:15
КДК рассмотрит бросание фанатами бутылок в судей на матче «Ахмат» – «Сочи». Потасовка игроков в концовке рассматриваться не будет
сегодня, 09:03