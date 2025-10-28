«Спартак» и ЦСКА обратились в ЭСК по матчам Кубка России. По итогам 13-го тура РПЛ обращений не было

«Спартак» и ЦСКА обратились в ЭСК РФС по итогам матчей Фонбет Кубка России.

В 6-м туре группового этапа Пути РПЛ «Спартак » обыграл махачкалинское «Динамо » со счетом 3:1. ЦСКА одержал победу над «Акроном » (3:2).

«Спартак» попросил экспертно-судейскую комиссию рассмотреть эпизоды с неназначенными пенальти в ворота «Динамо» Махачкала на 40-й и 77-й минутах матча.

ЦСКА обратился по эпизоду с неназначенным 11-метровым в ворота «Акрона» на 5-й добавленной ко второму тайму минуте.

По итогам 13-го тура Мир РПЛ в ЭСК не обращался ни один из клубов.