«Спартак» и ЦСКА обратились в ЭСК по матчам Кубка России. По итогам 13-го тура РПЛ обращений не было
«Спартак» и ЦСКА обратились в ЭСК РФС по итогам матчей Фонбет Кубка России.
В 6-м туре группового этапа Пути РПЛ «Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо» со счетом 3:1. ЦСКА одержал победу над «Акроном» (3:2).
«Спартак» попросил экспертно-судейскую комиссию рассмотреть эпизоды с неназначенными пенальти в ворота «Динамо» Махачкала на 40-й и 77-й минутах матча.
ЦСКА обратился по эпизоду с неназначенным 11-метровым в ворота «Акрона» на 5-й добавленной ко второму тайму минуте.
По итогам 13-го тура Мир РПЛ в ЭСК не обращался ни один из клубов.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости