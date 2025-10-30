  • Спортс
  • «Арсенал» стал фаворитом Кубка лиги после вылета «Ливерпуля». «Сити» – 2-й, «Челси» – 3-й у букмекеров
1

«Арсенал» стал фаворитом Кубка лиги после вылета «Ливерпуля». «Сити» – 2-й, «Челси» – 3-й у букмекеров

«Арсенал» выиграет Кубок английской лиги, считают букмекеры.

После вылета «Ливерпуля» от «Кристал Пэлас» (0:3) в 1/8 финала «канониры» стали котироваться фаворитами турнира за 4.50.

Вторым у букмекеров идет «Манчестер Сити» (5.50), третьим – «Челси» (6.00). В топ-5 также выходят «Кристал Пэлас» (7.00) и «Брентфорд» (13.00).

«Арсенал» сыграет в четвертьфинале Кубка лиги с «Кристал Пэлас», «Кардифф Сити» примет «Челси», «Ман Сити» встретится с «Брентфордом», а «Ньюкасл» – с «Фулхэмом».

Опубликовал: Кирилл Михайлов
