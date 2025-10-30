«Арсенал» одержал 8 побед подряд. Поражений нет в 11 матчах
«Арсенал» одержал 8-ю подряд победу во всех турнирах.
Команда Микеля Артеты обыграла «Брайтон» (2:0) в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.
В 11 последних матчах «Арсенал» одержал 10 побед и сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1). Последний раз «канониры» проигрывали 31 августа в матче с «Ливерпулем» (0:1).
В следующем матче «Арсенал» сыграет на выезде с «Бернли». Игра 10-го тура АПЛ пройдет 1 ноября.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
