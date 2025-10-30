«Арсенал» одержал 8 побед подряд. Поражений нет в 11 матчах

«Арсенал» одержал 8-ю подряд победу во всех турнирах.

Команда Микеля Артеты обыграла «Брайтон » (2:0) в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.

В 11 последних матчах «Арсенал» одержал 10 побед и сыграл вничью с «Манчестер Сити» (1:1). Последний раз «канониры» проигрывали 31 августа в матче с «Ливерпулем» (0:1).

В следующем матче «Арсенал » сыграет на выезде с «Бернли». Игра 10-го тура АПЛ пройдет 1 ноября.