  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Угаров про Энрике: «Почему в «Зените» не играет, но в сборной Бразилии он один из лучших? Если его покупают за 35 млн евро, он должен играть в старте. К тренеру вопросы»
10

Угаров про Энрике: «Почему в «Зените» не играет, но в сборной Бразилии он один из лучших? Если его покупают за 35 млн евро, он должен играть в старте. К тренеру вопросы»

Денис Угаров не понимает разного отношения к Луису Энрике в «Зените» и сборной.

Вингер вышел на замену в матче Бразилии с Чили и отметился голевым пасом.

«Если тренер такого уровня похвалил Энрике за его игру, то это оправданно. Но я не могу поспорить с Анчелотти, потому что не следил за его игрой за сборную Бразилии. Осуждать мнение тренера, который выиграл все на клубном уровне, не имеет никакого смысла. Если он так лестно отозвался, то этим словам надо доверять.

Мне приятно, что Анчелотти отметил футболиста «Зенита». Но вопрос в другом: почему в России его никто не отмечает? Он не играет сейчас за «Зенит». Сколько матчей он сыграл в РПЛ с начала чемпионата? Мало…

Это вопрос к тренерскому штабу: почему у нас Энрике не играет, но в сборной Бразилии он один из лучших? Если его покупают за 35 млн евро, то такой футболист должен играть в стартовом составе.

Вопрос к тренерам: почему он не играет и находится в плохом состоянии? Это вопрос уже не к футболисту, а к тренеру, скорее всего. У меня у самого вопросы, почему так происходит», – сказал бывший полузащитник «Зенита».

Нули России с Иорданией – как вам?18524 голоса
СтыдноСборная России по футболу
Нормально, достойный соперникВалерий Карпин
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Советский спорт»
logoЛуис Энрике Андре
Денис Угаров
logoСоветский спорт
logoЗенит
logoКарло Анчелотти
logoСергей Семак
logoСборная Бразилии по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Медведев об игре Дугласа и Энрике за Бразилию: «Это отражение их класса и уровня нашего чемпионата, без которого они бы не могли бы так играть»
36вчера, 15:21
Энрике о переезде в Россию: «Мой друг сказал: «Ты не исчез, ты под Божьей защитой». Меня это тронуло, знаю, много людей поддерживает меня»
17вчера, 10:51
Энрике о 3:0 с Чили: «Когда я играю с радостью, все получается. Просил Бога, чтобы мне удалось помочь Бразилии»
17вчера, 08:58
Главные новости
Квалификация ЧМ-2026. Португалия в гостях у Армении, Англия сыграет с Андоррой
17 минут назад
«ПСЖ» зол на сборную Франции из-за травмы Дембеле: клуб предупреждал о рисках. Вингер пройдет МРТ
10сегодня, 04:17
«Локомотив» взял Кубок Открытия, Алькарас и Синнер в финале US Open, победы Франции и Италии, Ву в «Спартаке», Генпрокуратура проверяет слова Клаудиньо и другие новости
1сегодня, 04:10
Помните «Ротор» с Нидергаусом? А «Факел» 90-х?
сегодня, 03:50Тесты и игры
«Карпин спустит собак в раздевалке. В Катаре увидим другую сборную по скорости, самоотдаче, борьбе». Гришин о России
9сегодня, 03:20
Пименов за ужесточение лимита: «Главное только, чтобы никого искусственно не тащили – если наш игрок не отвечает футбольным требованиям, но находится в основе»
9сегодня, 03:00
«Хорватия была хуже соперника впервые за долгое время. Мы словно играли против команды из топ-5». Далич об 1:0 с Фарерами
3сегодня, 01:59
Сантуш не уволится из сборной Азербайджана после 0:5 от Исландии и 9 поражений в 11 матчах: «Почему я должен подавать в отставку? Покажите того, кто сам уходит. Легко винить тренера»
82вчера, 22:02
Знаете, кто не проиграл «Реалу» ни в одном матче?
вчера, 22:00Тесты и игры
«Если Сантуш сам не уйдет, примем меры. Такой трусливый футбол нам не нужен. Отношение тренера к азербайджанскому футболу и народу неверное». Генсек федерации о 9-м поражении в 11 играх
68вчера, 21:43
Ко всем новостям
Последние новости
Хавбек России U21 Чобанов: «У нас такие ребята в молодежке, что могли бы конкурировать с европейскими клубами и сборными. У нас хороший чемпионат»
428 минут назад
Александр Черников: «Меня задела история Денниса Родмана. Нравится его стиль жизни, одежды, агрессивная манера игры»
242 минуты назад
Балахнин о Моуринью в РПЛ: «Его уже нельзя отнести к топ-тренерам. Докатился, что начал торговать: «Дайте мне 20 миллионов – и пойду хоть куда»
156 минут назад
Экс-опорник «Зенита» Краневиттер перешел в «Фатих Карагюмрюк» Лички свободным агентом
1сегодня, 03:52Фото
Миранчук о работе с Галактионовым: «Было недопонимание, когда он только пришел. Но в конце последнего сезона в «Локо» он как будто доверился и понял меня»
6сегодня, 03:37
«Мусиалу нельзя заменить в индивидуальном плане. Как и Месси». Маттеус о хавбеке Германии
4сегодня, 02:48
Ловчев о переходах Ву и Джику в «Спартак»: «Слежу за международным футболом, но этих людей не знаю. Дуарте ушел, хотя он чуть ли не лучший защитник был»
10сегодня, 02:33
Шабаров об 1:2 России U21 c Саудовской Аравией U23: «Родные стены нас сковали. Соперник выжал почти все из моментов, а мы свои не реализовали»
2сегодня, 02:18
Геркус об ужесточении лимита: «Некоторым придется продавать иностранцев по ценам ниже рыночных и наполнять заявку россиянами. Заработают скорее агенты, чем клубы»
3сегодня, 01:41
Кавазашвили о России и 0:0 с Иорданией: «Не знает, как атаковать — нет сыгранности и ярко выраженных нападающих. Надеяться на авось и ошибку защитников – неблагодарная работа для великой страны»
10сегодня, 01:29