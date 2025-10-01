  • Спортс
  • Дуглас и Энрике из «Зенита» вызваны на октябрьские матчи Бразилии вместе с Винисиусом, Родриго, Эдерсоном, Куньей, Милитао и Каземиро
7

Дуглас и Энрике из «Зенита» вызваны на октябрьские матчи Бразилии вместе с Винисиусом, Родриго, Эдерсоном, Куньей, Милитао и Каземиро

Дуглас Сантос и Луис Энрике вновь вызваны в сборную Бразилии.

На товарищеские матчи против Южной Кореи (10 октября) и Японии (14 октября) главный тренер Карло Анчелотти собирается взять следующих футболистов:

вратари: ЭдерсонФенербахче»), Бенто Крепски («Аль-Наср»), Уго Соуза («Коринтианс»);

защитники: Кайо Энрике («Монако»), Карлос Аугусто («Интер»), Дуглас Сантос («Зенит»), Эдер Милитао («Реал»), Фабрисио Бруно («Крузейро»), Габриэл Магальяэс («Арсенал»), Вандерсон де Оливейра («Монако»), Уэсли Франса («Рома»), Лукас Бералдо («ПСЖ»);

полузащитники: Андре Нето («Вулверхэмптон»), Бруно Гимараэс («Ньюкасл»), Каземиро («Манчестер Юнайтед»), Жоао Гомес («Вулверхэмптон»), Жоэлинтон («Ньюкасл»), Лукас Пакета («Вест Хэм»);

нападающие: Эстевао («Челси»), Габриэл Мартинелли («Арсенал»), Игор Жезус («Ноттингем Форест»), Луис Энрике («Зенит»), Матеус Кунья («Манчестер Юнайтед»), Ришарлисон («Тоттенхэм»), Родриго («Реал»), Винисиус Жуниор («Реал»).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт Бразильской конфедерации футбола
