Ламменс дебютирует за «МЮ» против «Сандерленда». Байындыр играл в прошлых 6 матчах АПЛ
Сенне Ламменс проведет первый матч за «Манчестер Юнайтед».
23-летний бельгийский вратарь заявлен в стартовом составе команды на матч АПЛ против «Сандерленда».
В предыдущих шести играх в АПЛ в воротах манкунианцев играл Алтай Байындыр.
Сенне Ламменс ранее перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Антверпена».
Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Сандерленд».
Победа «Динамо»
Ничья
Победа «Локомотива»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости