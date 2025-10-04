Ламменс дебютирует за «МЮ» против «Сандерленда». Байындыр играл в прошлых 6 матчах АПЛ

Сенне Ламменс проведет первый матч за «Манчестер Юнайтед».

23-летний бельгийский вратарь заявлен в стартовом составе команды на матч АПЛ против «Сандерленда ».

В предыдущих шести играх в АПЛ в воротах манкунианцев играл Алтай Байындыр .

Сенне Ламменс ранее перешел в «Манчестер Юнайтед » из «Антверпена».

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Сандерленд».