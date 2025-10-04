  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ламменс дебютирует за «МЮ» против «Сандерленда». Байындыр играл в прошлых 6 матчах АПЛ
5

Ламменс дебютирует за «МЮ» против «Сандерленда». Байындыр играл в прошлых 6 матчах АПЛ

Сенне Ламменс проведет первый матч за «Манчестер Юнайтед».

23-летний бельгийский вратарь заявлен в стартовом составе команды на матч АПЛ против «Сандерленда».

В предыдущих шести играх в АПЛ в воротах манкунианцев играл Алтай Байындыр.

Сенне Ламменс ранее перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Антверпена».

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Сандерленд».

«Динамо» против «Локомотива». Угадаете результат?2856 голосов
Победа «Динамо»Динамо Москва
Ничьяпремьер-лига Россия
Победа «Локомотива»Локомотив
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoСандерленд
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
logoСенне Ламменс
logoАлтай Байындыр
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Ковентри» Лэмпарда выиграл 3 матча подряд с общим счетом 12:0. Команда идет без поражений в Чемпионшипе – 5 побед и 4 ничьих
36 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Айнтрахта», «Боруссия» Дортмунд принимает «РБ Лейпциг», «Байер» – «Унион»
711 минут назадLive
Как устроен Спортс’’ изнутри? Рассказали все о модерации, авторизации и защите данных в подкасте «Коллеги, добрый день!»
11 минут назадПодкасты
Чемпионат Англии. «Челси» против «Ливерпуля», «МЮ» принимает «Сандерленд», «Арсенал» – «Вест Хэм», «Тоттенхэм» победил «Лидс»
5713 минут назад
Тедеев про 1:1 с «Зенитом»: «Акрон» должен был побеждать – не из-за пенальти, а из-за созданных моментов. Судьи не дрогнули – это делает наш футбол сильнее. Дзюба – гладиатор»
1836 минут назад
«Барса» собирается выйти из проекта Суперлиги. Клубу понравились изменения в формате ЛЧ, каталонцы считают, что теперь УЕФА их уважает (RAC1)
6439 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» против «Кремонезе», «Лацио» принимает «Торино», «Ювентус» сыграет с «Миланом» в воскресенье
641 минуту назадLive
Семак о пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой: «Все уже запутались с трактовками. Для меня это темный лес, понятия не имею. Арбитры сами‑то понимают?»
6855 минут назад
Экс-судья Федотов о пенальти в ворота «Зенита»: «Рука отставлена в сторону и увеличивает площадь тела, мяч направлен в сторону ворот. Правильное решение»
18сегодня, 12:36
Семак про 1:1 с «Акроном»: «Пропущенный мяч «Зенита» – грубая ошибка, в остальном в обороне сыграли нормально. Замена Мантуана? Не очень удачная игра, пару раз терял позицию»
40сегодня, 12:35
Ко всем новостям
Последние новости
Игор Тудор: «Горжусь Модричем – в 40 лет он играет на высочайшем уровне. Надеюсь, Лука сыграет отстойно против «Юве»
13 минуты назад
«Боруссия» Дортмунд – «РБ Лейпциг». 0:1 – Баумгартнер забил на 7-й. Онлайн-трансляция
43 минуты назадLive
«Краснодар» – «Ахмат». Кордоба, Мелкадзе, Сперцян и Садулаев играют. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
66 минут назад
«Рубин» – «Крылья Советов». 2:0 – Арройо забил первый гол в России, Ходжа тоже отличился. Онлайн-трансляция
1710 минут назадLive
Гендиректор «Акрона» об 1:1: «Мы как команда были гораздо сильнее «Зенита». Должны были забирать три очка»
410 минут назад
«Байер» – «Унион». Васкес и Гримальдо играют. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
156 минут назад
Дмитрий Губерниев: «ЦСКА может вбить гвоздь в гробик отставки Станковича из «Спартака». Выступить в роли могильщика процесса похорон тренера»
1221 минуту назад
Первая лига. «Спартак» Кострома и «Уфа» не забили, «Факел» принимает «Волгу», «Урал» сыграет с «КАМАЗом» в понедельник
341 минуту назад
Чемпионат Турции. «Галатасарай» против «Бешикташа»
146 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Сандерленд». Ламменс дебютирует в воротах хозяев, Шешко и Мбемо тоже играют. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
1451 минуту назад