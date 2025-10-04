Ламменс сыграл на ноль в дебютном матче за «МЮ». Это первая сухая игра клуба в сезоне
Сенне Ламменс провел дебютную игру за «МЮ» на ноль.
Манкунианцы обыграли «Сандерленд» (2:0) в 7-м туре АПЛ.
Свой первый матч за «красных дьяволов» сыграл вратарь Сенне Ламменс.
«МЮ» провел первый сухой матч в этом сезоне. Алтай Байындыр и Андре Онана, арендованный «Трабзонспором», не провел до этого ни одной встречи на ноль.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости