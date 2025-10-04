  • Спортс
  • Ламменс сыграл на ноль в дебютном матче за «МЮ». Это первая сухая игра клуба в сезоне
19

Ламменс сыграл на ноль в дебютном матче за «МЮ». Это первая сухая игра клуба в сезоне

Сенне Ламменс провел дебютную игру за «МЮ» на ноль.

Манкунианцы обыграли «Сандерленд» (2:0) в 7-м туре АПЛ

Свой первый матч за «красных дьяволов» сыграл вратарь Сенне Ламменс.

«МЮ» провел первый сухой матч в этом сезоне. Алтай Байындыр и Андре Онана, арендованный «Трабзонспором», не провел до этого ни одной встречи на ноль. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
