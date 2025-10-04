Ламменс сыграл на ноль в дебютном матче за «МЮ». Это первая сухая игра клуба в сезоне

Сенне Ламменс провел дебютную игру за «МЮ» на ноль.

Манкунианцы обыграли «Сандерленд » (2:0) в 7-м туре АПЛ .

Свой первый матч за «красных дьяволов» сыграл вратарь Сенне Ламменс .

«МЮ » провел первый сухой матч в этом сезоне. Алтай Байындыр и Андре Онана , арендованный «Трабзонспором», не провел до этого ни одной встречи на ноль.