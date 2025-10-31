Защитник «Крыльев» Костанца: «Мне кажется, что россияне смогли бы выйти на чемпионат мира. Бразильцы, надеюсь, выиграют первенство в 2026 году»
Фернандо Костанца считает, что сборная России вышла бы в финальный турнир ЧМ-2026.
«Я думаю, что сборная Бразилии обыграла бы Россию в товарищеском матче. Да, в российской команде много сильных футболистов, я каждую неделю играю против них в РПЛ и знаю о чем говорю.
При этом мне кажется, что россияне смогли бы выйти на чемпионат мира, если бы принимали участие в квалификационном турнире. Но бразильцы сильнее и, надеюсь, выиграют мировое первенство в 2026 году», – сказал бразильский защитник «Крыльев Советов».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
