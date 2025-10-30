Джон Оби Микел: «Арсенал» способен выиграть ЛЧ – вот насколько он хорош. Его состав, игра – это страшно, и я вижу изменения в менталитете. «Канониры» наконец готовы»

Джон Оби Микел считает, что «Арсенал» может выиграть не только Премьер-лигу.

«Мы говорим про АПЛ, но я думаю, что «Арсенал» способен выиграть Лигу чемпионов. Вот насколько он хорош.

Это страшно – его состав, команда, то, как он играет. И я вижу изменения в менталитете. Думаю, сейчас есть вера, я чувствую, что «Арсенал» наконец готов», – сказал бывший хавбек «Челси» в своем подкасте.

