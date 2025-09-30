Оби Микел о «Челси»: «Нападающие выигрывают матчи, а защитники – титулы. Оборона недостаточно хороша для победы в АПЛ, сказывается отсутствие Колуилла»
Джон Оби Микел назвал оборону слабой стороной «Челси».
Команда тренера Энцо Марески находится на 8-й позиции в таблице АПЛ после 6 матчей.
«Наша оборона недостаточно хороша, чтобы выиграть АПЛ. Это невозможно. Повторюсь: с нашей линией обороны мы не дотягиваем до нужного уровня.
В атаке мы можем забивать, создавать моменты, действуем блестяще, но отсутствие Ливая Колвилла в обороне сказывается. Из-за травмы его некому заменить.
Мы очень слабы на этой позиции, а теперь Трево Чалоба пропустит игру с «Ливерпулем».
Мы в невыгодном положении. Нападающие выигрывают матчи, а защитники – титулы», – сказал бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел в подкасте Obi One Podcast.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Chelsea News
