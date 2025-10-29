Канисарес о травмах «Барсы»: «Не лучший клуб для восстановления. Много рецидивов беспокоят больше, чем пара перерывов Ямаля»

Сантьяго Канисарес усомнился в работе медицинского персонала «Барселоны».

Бывший вратарь «Валенсии» и «Реала» высказался от вингере каталонцев Ламине Ямале , получившего в сентябре травму паха, которая затем усугубилась.

«Это не лучший клуб для восстановления. У них много травм, и некоторые из них рецидивируют. Это беспокоит меня больше, чем то, что у Ламина будет пару перерывов [в игре]», – заявил Канисарев .

Он также отметил, что «Барса» «не обеспечивает надлежащего восстановления своих игроков», упомянув случаи Гави , Ансу Фати и Марка-Андре тер Стегена .