Канисарес о травмах «Барсы»: «Не лучший клуб для восстановления. Много рецидивов беспокоят больше, чем пара перерывов Ямаля»
Сантьяго Канисарес усомнился в работе медицинского персонала «Барселоны».
Бывший вратарь «Валенсии» и «Реала» высказался от вингере каталонцев Ламине Ямале, получившего в сентябре травму паха, которая затем усугубилась.
«Это не лучший клуб для восстановления. У них много травм, и некоторые из них рецидивируют. Это беспокоит меня больше, чем то, что у Ламина будет пару перерывов [в игре]», – заявил Канисарев.
Он также отметил, что «Барса» «не обеспечивает надлежащего восстановления своих игроков», упомянув случаи Гави, Ансу Фати и Марка-Андре тер Стегена.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости