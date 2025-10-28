Спортивный врач Риполь о травме паха у Ямаля: «Изнуряющая боль почти на 50% снижает способность двигаться и бить по мячу – мы видели это в класико. Лечить такие травмы трудно»

Спортивный врач считает, что последствия травмы помешали Ламину Ямалю в класико.

В воскресенье «Барселона » уступила «Реалу » (1:2) в матче 10-го тура Ла Лиги . Ранее в сезоне Ямаль получил травму паха.

«Откровенно говоря, такие травмы тяжело лечить. Для них характерна боль, которая почти на 50% снижает способность игрока двигаться и бить по мячу – именно это мы видели в класико.

Он почти не бил по воротам, ему трудно двигаться, он постоянно растягивается… Эта изнуряющая боль позволяет игроку участвовать в матчах, но не позволяет достичь своей лучшей формы и значительно снижает его работоспособность», – сказал спортивный реабилитолог Педро Луис Риполь в интервью El Larguero.

По словам Риполя, при неправильном лечении полное восстановление может занять до нескольких месяцев.