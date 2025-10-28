Спортивный врач Риполь о травме паха у Ямаля: «Изнуряющая боль почти на 50% снижает способность двигаться и бить по мячу – мы видели это в класико. Лечить такие травмы трудно»
Спортивный врач считает, что последствия травмы помешали Ламину Ямалю в класико.
В воскресенье «Барселона» уступила «Реалу» (1:2) в матче 10-го тура Ла Лиги. Ранее в сезоне Ямаль получил травму паха.
«Откровенно говоря, такие травмы тяжело лечить. Для них характерна боль, которая почти на 50% снижает способность игрока двигаться и бить по мячу – именно это мы видели в класико.
Он почти не бил по воротам, ему трудно двигаться, он постоянно растягивается… Эта изнуряющая боль позволяет игроку участвовать в матчах, но не позволяет достичь своей лучшей формы и значительно снижает его работоспособность», – сказал спортивный реабилитолог Педро Луис Риполь в интервью El Larguero.
По словам Риполя, при неправильном лечении полное восстановление может занять до нескольких месяцев.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости