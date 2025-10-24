Рафинья пропустит около месяца из-за рецидива травмы задней поверхности бедра
Травма Рафиньи оказалась серьезнее, чем ожидалось.
Как сообщает The Athletic, вингер «Барселоны» Рафинья выбыл примерно на месяц из-за рецидива травмы задней поверхности бедра.
Ранее стало известно, что бразилец пропустит матч с «Реалом» в это воскресенье.
Рафинья не играет из-за травмы с 25 сентября. Его статистика – здесь.
«Зенит» против «Динамо». Кто победит?1260 голосов
Зенит
Будет ничья
Динамо
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости