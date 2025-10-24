Рафинья пропустит около месяца из-за рецидива травмы задней поверхности бедра

Травма Рафиньи оказалась серьезнее, чем ожидалось.

Как сообщает The Athletic, вингер «Барселоны» Рафинья выбыл примерно на месяц из-за рецидива травмы задней поверхности бедра.

Ранее стало известно , что бразилец пропустит матч с «Реалом» в это воскресенье.

Рафинья не играет из-за травмы с 25 сентября. Его статистика – здесь .